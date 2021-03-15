河本ほむら、斎木桂原作による実写ドラマ「賭ケグルイ双（ツイン）」の場面写真が公開された。

今回解禁された場面写真では、森川葵演じる主人公・早乙女芽亜里と、福本莉子演じる愛浦心のギャンブルシーン、秋田汐梨演じる芽亜里の幼馴染・花手毬つづら、萩原みのり演じる文芸部の戸隠雪見の姿がお目見え。また私立百花王学園で絶対的な権力を持つ生徒会の一員である、生田絵梨花（乃木坂46）演じる三春滝咲良、佐野勇斗演じる壬生臣葵、長井短演じる聚楽幸子、佐々木美鈴（日向坂46）演じる聚楽専用の家畜・佐渡みくら、犬飼貴丈演じる凄腕ギャンブラー・上下凪といったキャラクターたちのシーンが公開された。

「賭ケグルイ双」は「賭ケグルイ」の主人公である夢子が、百花王学園に転校してくる1年前を舞台にしたスピンオフ。ドラマはAmazon Prime Videoにて、3月26日より独占配信される。

ドラマ「賭ケグルイ双（ツイン）」（全8話）

Amazon Prime Videoにて、2021年3月26日（金）より毎週金曜日に2話ずつ独占配信

スタッフ・キャスト

原作：河本ほむら・斎木桂「賭ケグルイ双」、河本ほむら・尚村透「賭ケグルイ」（掲載 月刊「ガンガンJOKER」スクウェア・エニックス刊）

監督：英勉、長野晋也

脚本：高野水登、英勉

出演：森川葵、佐野勇斗、生田絵梨花（乃木坂46）、秋田汐梨、福本莉子、犬飼貴丈、佐々木美玲（日向坂46）、池田エライザ、柳美稀、小野寺晃良、松田るか、岡本夏美、中村ゆりか、三戸なつめ、萩原みのり、長井短、高杉真宙、浜辺美波

(c)河本ほむら・尚村透・斎木桂／SQUARE ENIX (c)2021 ドラマ「賭ケグルイ双」製作委員会