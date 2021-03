日本レコード協会が主催する「第35回 日本ゴールドディスク大賞」の各部門受賞作品、および受賞アーティストが発表された。

「日本ゴールドディスク大賞」はCD、音楽ビデオなどの正味売上実績と有料音楽配信の売上実績という客観的なデータに基づき、1年間のレコード産業の発展に貢献したアーティストおよび作品を顕彰するもの。1年間にもっとも活躍したアーティストに贈られる「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」邦楽部門では、昨年12月31日をもって活動を休止した嵐が2年連続、7回目の受賞を果たした。このほか、嵐はアルバム「This is 嵐」で「ベスト5アルバム」邦楽部門、シングル「カイト」で「ベスト5シングル」、デビュー20周年ツアーの模様を収録したライブBlu-ray / DVD「ARASHI Anniversary Tour 5×20」で「ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー」邦楽部門と「ベスト3ミュージック・ビデオ」を受賞し、計5冠に輝いた。

また「ベスト・エイジアン・アーティスト」の座は3年連続でBTSの手に。BTSは日本4thアルバム「MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~」で「アルバム・オブ・ザ・イヤー」アジア部門と「ベスト3アルバム」アジア部門、韓国4thアルバム「MAP OF THE SOUL : 7」で「ベスト3アルバム」アジア部門、ライブ映像作品「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' -JAPAN EDITION」で「ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー」アジア部門、デジタルシングル「Dynamite」で「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード」アジア部門、「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング」アジア部門、「ベスト5ソング・バイ・ストリーミング」を受賞し、海外アーティストによる8冠獲得という「日本ゴールドディスク大賞」史上初の快挙の快挙を成し遂げた。なお「ベスト5ソング・バイ・ストリーミング」は市場トレンドを反映するべく、今回新たな部門として設けられた。

対象期間中に発売されたアルバムで正味売上枚数がもっとも多い作品に授与される「アルバム・オブ・ザ・イヤー」邦楽部門は、米津玄師の「STRAY SHEEP」に決定。男性ソロアーティストによる同部門の受賞は初となる。「STRAY SHEEP」は「ベスト5アルバム」邦楽部門にも輝いた。また米津はドラマ「MIU404」の主題歌「感電」で「ベスト5ソング・バイ・ダウンロード」を受賞し、初の同部門の4年連続受賞を達成した。

そのほか、対象期間中にデビューしたアーティストのうち、CDなどの売上合計がもっとも多いアーティストに贈られる「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」邦楽部門をSixTONESが受賞。「シングル・オブ・ザ・イヤー」はSixTONESとSnow Manの両A面デビューシングル「Imitation Rain / D.D.」「D.D. / Imitation Rain」、音楽産業に大きく寄与し、その年のレコード産業を象徴する活躍となった人物や作品に与えられる特別賞は瑛人「香水」とLiSAに決定した。

「第35回 日本ゴールドディスク大賞」受賞者・受賞作品

アーティスト・オブ・ザ・イヤー

邦楽:嵐

洋楽:Queen

ベスト・エイジアン・アーティスト

BTS

ベスト・演歌 / 歌謡曲・アーティスト

氷川きよし

ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー

邦楽:SixTONES

洋楽:Jawsh 685

アジア:TOMORROW X TOGETHER

ベスト5ニュー・アーティスト(邦楽)

JO1

SixTONES

Snow Man

NiziU

YOASOBI

ベスト3ニュー・アーティスト(洋楽)

サーフェシズ

Jawsh 685

ダベイビー

ベスト3ニュー・アーティスト(アジア)

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

ベスト・演歌 / 歌謡曲・ニュー・アーティスト

二見颯一

アルバム・オブ・ザ・イヤー

邦楽:米津玄師「STRAY SHEEP」

洋楽:レディー・ガガ「クロマティカ」

アジア:BTS「MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~」

ベスト5アルバム(邦楽)

嵐「This is 嵐」

King & Prince「L&」

King Gnu「CEREMONY」

すとぷり「Strawberry Prince」

米津玄師「STRAY SHEEP」

ベスト3アルバム(洋楽)

テイラー・スウィフト「フォークロア」

ポール・マッカートニー「マッカートニーIII」

レディー・ガガ「クロマティカ」

ベスト3アルバム(アジア)

SEVENTEEN「24H」

BTS「MAP OF THE SOUL : 7」

BTS「MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~」

クラシック・アルバム・オブ・ザ・イヤー

ジョン・ウィリアムズ「ジョン・ウィリアムズ ライヴ・イン・ウィーン」

ジャズ・アルバム・オブ・ザ・イヤー

MISIA「MISIA SOUL JAZZ BEST 2020」

インストゥルメンタル・アルバム・オブ・ザ・イヤー

松本孝弘「Bluesman」

サウンドトラック・アルバム・オブ・ザ・イヤー

「FINAL FANTASY VII REMAKE Original Soundtrack」

アニメーション・アルバム・オブ・ザ・イヤー

V.A「刀剣乱舞-ONLINE- 歌曲集と物語『あなたと 私と』」

純邦楽・アルバム・オブ・ザ・イヤー

日本コロムビア吟詠音楽会「2020年度(第56回)日本コロムビア全国吟詠コンクール課題吟 定家葛 日本コロムビア吟詠音楽会」

企画・アルバム・オブ・ザ・イヤー

宮本浩次「ROMANCE」

シングル・オブ・ザ・イヤー

SixTONES vs Snow Man「Imitation Rain / D.D.」

Snow Man vs SixTONES「D.D. / Imitation Rain」

ベスト5シングル

嵐「カイト」

AKB48「失恋、ありがとう」

Snow Man vs SixTONES「D.D. / Imitation Rain」

Snow Man「KISSIN' MY LIPS / Stories」

乃木坂46「しあわせの保護色」

ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー

邦楽:嵐「ARASHI Anniversary Tour 5×20」嵐

洋楽:ザ・ローリング・ストーンズ「スティール・ホイールズ・ライヴ」

アジア:BTS「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' -JAPAN EDITION」

ベスト3ミュージック・ビデオ

嵐「ARASHI Anniversary Tour 5×20」

King & Prince「King & Prince CONCERT TOUR 2019」

ジャニーズJr.「素顔4」

ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード

邦楽:Official髭男dism「I LOVE...」

洋楽:The Chainsmokers「Closer(Tokyo Remix)(feat. 新田真剣佑)」

アジア:BTS「Dynamite」

ベスト5ソング・バイ・ダウンロード

あいみょん「裸の心」

Official髭男dism「I LOVE...」

NiziU「Make you happy」

米津玄師「感電」

LiSA「炎」

ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング

邦楽:Official髭男dism「I LOVE...」

洋楽:The Chainsmokers「Closer(Tokyo Remix)(feat. 新田真剣佑)」

アジア:BTS「Dynamite」

ベスト5ソング・バイ・ストリーミング

あいみょん「裸の心」

Official髭男dism「I LOVE...」

NiziU「Make you happy」

BTS「Dynamite」

LiSA「炎」

特別賞

瑛人「香水」

LiSA

アーティスト・オブ・ザ・イヤー(洋楽) Queen コメント

ブライアン・メイ

親愛なる日本の皆さま、この度は3年連続インターナショナル・アーティスト・オブ・ザ・イヤーに選出していただきありがとうございます!とても光栄です!

長年に及ぶ日本との特別な絆は私たちにとって非常に大切なことです。この困難な状況を乗り越えて皆さんと早く逢えることを楽しみにしています。

ドウモ・アリガトウ!ジャパン・ロックス!

ロジャー・テイラー

3年連続インターナショナル・アーティスト・オブ・ザ・イヤーに選出していただきとても光栄です!日本との長く親密な関係がいまだに強力で継続していることを誇りに思います。心から感謝いたします。

ベスト・エイジアン・アーティスト BTS コメント

僕たちが3年連続ベスト・エイジアン・アーティスト賞を受賞することになりました。 いつも僕たちに多くの愛と応援をくださる ARMYの皆さん本当にありがとうございます。 そして、良い音楽とステージを皆さんにお見せできるように支援してくださるパン・シヒョクPDといつも尽力いただいているBig Hitスタッフの方々にも感謝の気持ちを伝えたいです。

ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー(邦楽) SixTONES ジェシー コメント

こんな素晴らしい賞を頂き、ありがとうございます!

応援してくれているファンの皆さまに、改めて感謝の気持ちでいっぱいです!

2020年は色々な意味で忘れられない年になりました。CDデビューして以来、たくさんの作品をお届けでき、またグループとしても個人としても、沢山の番組や取材に呼んで頂き、多くの方々にSixTONESの事を知って頂くきっかけを作って頂きました。

今後もSixTONESをさらに多くの方に知って頂けるよう、そして「SixTONESがいて良かった!」と感じてもらえるような、たくさんのエンターテインメントを届けられるグループを目指して、一層頑張っていきたいと思います!

シングル・オブ・ザ・イヤー SixTONES ジェシー コメント

大変な世の中でありながらも、僕たちのCDを手に取って聴いて頂いたファンの皆様のおかげです。本当にありがとうございます!

戦友でもあり、兄貴的存在として色々と学ばせてくれた先輩でもあるSnow Manと一緒にCDデビューできた事は、僕たちSixTONESにとっても一生の誇りです。そしてデビュー曲「Imitation Rain」を作ってくださったX JAPANのYOSHIKIさんにも感謝です。「Imitation Rain」は僕たちにとっての宝物であり、人生の最後まで歌い続ける楽曲になると思います!

今後も変わらず全力で音楽を届けられるよう、頑張っていきます!

シングル・オブ・ザ・イヤー Snow Man コメント

僕達の第一歩目であるデビュー曲「D.D. / Imitation Rain」で光栄な賞をいただけたのは、支えてくださり、いつも応援してくださっている沢山のファンの皆様のお陰です。

同時デビューさせていただいたSixTONESとこれからも切磋琢磨しながら、日本のみならず海外の皆様にも楽しんでいただけるパフォーマンスを提供していきたいと思っております。

ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング(邦楽) Official髭男dism コメント

自分たちの音楽が沢山の方に届いていること、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。

これからもリスナーの皆さんへの感謝の思いを持って、楽曲制作に励んでいこうと思います。

ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング(洋楽) The Chainsmokers コメント

自分たちの歌が新しいかたちで日本のファンにも聞いてもらえることが本当に嬉しいです。また皆さんの前でパフォーマンスできる日を楽しみにしていま す。

ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング(アジア) BTS コメント

僕たちの「Dynamite」を聞いてくださったすべての方のおかげでこの賞を受けることができたと思います。音楽を通じて多くの方々に時には幸福を、時には癒しを与えることができることを願いましたが、このような大きい賞まで受け取ることになって非常にうれしいです。 今後も多くの方々に真心を伝えることができる音楽をお届けするBTSになります。

特別賞 瑛人 コメント

ゴールドディスク大賞「特別賞」に選んでいただきありがとうございます。

「香水」は僕にとって初めてのレコーディングで、音楽配信サービスを使って自分で配信した曲なんですが、たくさんの方に聴いてもらって本当に嬉しいです。

僕らしく日常で感じたものを歌にしていって、みなさんの胸に届けられるように頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。

特別賞 LiSA コメント

この度は栄えある賞をいただきありがとうございます。

たくさんの方に楽曲や活動をお楽しみいただき幸せです。

これからも作品や楽曲に誠実に向き合いながら、LiSAの音楽を皆様にお楽しみいただけるように精一杯お届けします。

今日もいい日だっ。