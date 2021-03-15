埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われるロックフェスティバル「VIVA LA ROCK 2021」の開催日程が決定した。
昨年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、さいたまスーパーアリーナでの開催を見送り、初のオンライン形式で行われた「VIVA LA ROCK」。今年は5月1日から5日までの5日間にわたって実施される。また例年とは異なるステージ構成となり、屋外フリーエリア「VIVA LA GARDEN」や「ALL NIGHT VIVA!」は用意されないことがアナウンスされた。
開催日決定に合わせ出演者第1弾も発表。THE ORAL CIGARETTES、KEYTALK、SHISHAMO、Novelbright、04 Limited Sazabys、アイナ・ジ・エンド、クリープハイプ、SUPER BEAVER、My Hair is Bad、Creepy Nuts、スガシカオ、藤井風、UVERworld、Dragon Ash、マカロニえんぴつ、マキシマム ザ ホルモン、ヤバイTシャツ屋さんら51組の出演が決まった。
チケットは3月16日から埼玉県内限定でFamiポートにて販売が開始され、23日からはイープラスにて第1弾Web販売がスタート。なお今年は新型コロナウイルス感染対策の都合上、1日券のみの販売となる。
VIVA LA ROCK 2021
2021年5月1日（土）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
OPEN 9:00 / START 10:40 / END 20:00（予定）
＜出演者＞
インナージャーニー / THE ORAL CIGARETTES / オレンジスパイニクラブ / KEYTALK / SHISHAMO / Nothing's Carved In Stone / Novelbright / Hakubi / 04 Limited Sazabys / and more
2021年5月2日（日）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
OPEN 9:00 / START 10:40 / END 20:00（予定）
＜出演者＞
アイナ・ジ・エンド / クリープハイプ / 小林私 / コレサワ / Saucy Dog / SUPER BEAVER / ネクライトーキー / FOMARE / フレデリック / My Hair is Bad / and more
2021年5月3日（月・祝）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
OPEN 9:00 / START 10:40 / END 20:00（予定）
＜出演者＞
Awesome City Club / 大宮セブン（囲碁将棋、マヂカルラブリー、GAG、タモンズ、すゑひろがりず、ジェラードン） / Creepy Nuts / Kroi / スガシカオ / the telephones / にしな / BBHF / 藤井風 / レキシ / and more
2021年5月4日（火・祝）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
OPEN 9:00 / START 10:40 / END 20:00（予定）
＜出演者＞
ACIDMAN / UVERworld / KUZIRA / コロナナモレモモ（マキシマム ザ ホルモン2号店） / TETORA / 10-FEET / Dragon Ash / VIVA LA J-ROCK ANTHEMS［亀田誠治（B） / 加藤隆志（G / 東京スカパラダイスオーケストラ） / ピエール中野（Dr / 凛として時雨）］ / Maki / MONOEYES / ROTTENGRAFFTY / and more
2021年5月5日（水・祝）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
OPEN 9:00 / START 10:40 / END 20:00（予定）
＜出演者＞
SiM / セックスマシーン！！ / Dizzy Sunfist / teto / バックドロップシンデレラ / Panorama Panama Town / ハルカミライ / HEY-SMITH / マカロニえんぴつ / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん / and more