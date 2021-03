講談社のコミック誌『ヤングマガジン』のWebサイト「ヤンマガWeb」グラビアが、 8日〜14日に渡って公開された。

北川莉央

同サイトでは、ヤンマガの全連載作品を毎日無料更新するほか、オリジナル撮り下ろしグラビアが毎日更新されている。

この週は北川莉央(モーニング娘。’21)、桐原美月、RaMu、優希美青、御寺ゆき、 吉澤遥奈、うさたにパイセンが登場し、本誌のアザーカットやマジシャンのグラビア、人気ギャルYouTuberの初グラビアも。また毎週日曜に更新されている「坂道ネクストジェネレーション+」には、櫻坂46の幸阪茉里乃が登場した。

