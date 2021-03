13日から14日かけて、明治安田生命J2リーグ第3節が各地で行われた。

開幕2連勝を飾ったアルビレックス新潟は、アウェイでレノファ山口FCと対戦。前半にDF星雄次とMF高木善朗がゴールを記録してハーフタイムを迎えると、後半もその2点のリードを守る展開に。後半アディショナルタイムに山口のFW浮田健誠にゴールを許したものの、試合は1ー2で終了を迎えた。新潟は開幕から無傷の3連勝を飾っている。

同じく開幕2連勝中のFC琉球も、アウェイでザスパクサツ群馬との対戦を迎えた。前半は両チームともに無得点で試合を折り返す展開も、琉球は後半にFW阿部拓馬とFW赤嶺真吾が得点を記録。0ー2で勝利を収めた琉球も、新潟と同じく開幕3連勝を手にした。

前節、J2で初勝利を挙げたブラウブリッツ秋田は、アウェイでジェフユナイテッド千葉と対戦。開始17分までに2得点を記録すると、その後は持ち前のコンパクトな守備を披露。ホームの千葉を相手に最後までゴールを許さず、2試合連続の完封勝利を飾った。秋田にとってはJ2で初の連勝となっている。

第3節の試合結果と順位表、また第4節の試合予定は以下の通り。なお、大宮アルディージャ対京都サンガF.C.の一戦は、雷雨の影響で試合中中止となり、今月24日に再開試合が開催される。

■第3節の試合結果

大宮アルディージャ (試合中中止) 京都サンガF.C.

ジュビロ磐田 3ー2 水戸ホーリーホック

レノファ山口FC 1ー2 アルビレックス新潟

V・ファーレン長崎 1ー1 愛媛FC

ザスパクサツ群馬 0ー2 FC琉球

ジェフユナイテッド千葉 0ー2 ブラウブリッツ秋田

FC町田ゼルビア 2ー2 東京ヴェルディ

ヴァンフォーレ甲府 2ー1 栃木SC

松本山雅FC 1ー1 モンテディオ山形

ツエーゲン金沢 1ー1 ギラヴァンツ北九州

ファジアーノ岡山 0ー0 SC相模原

■順位表

1位 新潟(勝ち点9/得失点差+5)

2位 琉球(勝ち点9/得失点差+4)

3位 甲府(勝ち点7/得失点差+3)

4位 秋田(勝ち点6/得失点差+2)

5位 町田(勝ち点5/得失点差+2)

6位 山形(勝ち点5/得失点差+2)

7位 京都(勝ち点4/得失点差+2)

8位 東京V(勝ち点4/得失点差+1)

9位 岡山(勝ち点4/得失点差+1)

10位 金沢(勝ち点4/得失点差0)

10位 長崎(勝ち点4/得失点差0)

12位 群馬(勝ち点4/得失点差-1)

13位 松本(勝ち点3/得失点差0)

14位 水戸(勝ち点3/得失点差-1)

15位 大宮(勝ち点3/得失点差-1)

16位 磐田(勝ち点3/得失点差-2)

17位 千葉(勝ち点2/得失点差-2)

18位 相模原(勝ち点2/得失点差-2)

19位 愛媛(勝ち点2/得失点差-3)

20位 山口(勝ち点1/得失点差-2)

21位 北九州(勝ち点1/得失点差-4)

22位 栃木(勝ち点0/得失点差-4)

■第4節の対戦予定

▼3月20日(土)

14:00 新潟 vs 群馬

16:00 東京V vs 金沢

16:00 琉球 vs 長崎

▼3月21日(日)

14:00 山形 vs 栃木

14:00 松本 vs 千葉

14:00 京都 vs 磐田

14:00 愛媛 vs 甲府

14:00 北九州 vs 秋田

16:00 水戸 vs 町田

16:00 山口 vs 岡山

16:00 相模原 vs 大宮