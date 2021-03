賀来賢人 ミュージカル出演で得た気づき「楽しい気持ちを持って生きていくことが大事」

俳優の賀来賢人がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「賀来賢人 SUZUKI “KENTO’S CLUB”」。3月10日(水)~3月11日(木)の放送では、番組企画をお届けしました。3月10日(水)の放送では、クイズ企画「クイズ・カクモネア!」を実施。これは、2019年9月に開催した番組初の公開収録イベント「賀来賢人 SUZUKI KENTO’S CLUB ケンクラ・ミーティング in TOKYO」で、会場に集まったクラブ会員(※本番組でのリスナーの呼称)のみなさんと一緒におこなったクイズ企画。みのもんたさんの司会でおなじみの「クイズ$ミリオネア」(フジテレビ系)をモチーフに、会長(※本番組での賀来の呼称)が架空のキャラクター・かくもんたに扮し、「ファイナルケントォ~?」なる決め台詞も生まれた、知る人ぞ知る(?)久しぶりの企画です。ルールは至って簡単。かくもんたがケンクラにまつわる4択クイズを出題し、解答者は正解を目指すというもの。今回は、クイズの解答者として番組ADがリモートで参加することに。会長はさっそくかくもんたに扮するも、「ちょっとごめんね(笑)。キャラがまだ定まってないわ」と吹き出してしまいます。気を取り直して、クイズ企画がスタート!かくもんた:問題です。2020年1月におこなわれた“会長対番組AD”の運試し3番勝負では、1対0で会長が勝利していましたが、最後のビリビリペンで番組ADが逆転しました。では、何ポイントで逆転したでしょうか?A:300ポイントB:8,000ポイントC:9万ポイントD:60万ポイント番組AD:いやぁ~、全然覚えてないっす……。かくもんた:わたしもまったく覚えておりません。直感でいきましょう。番組AD:決めました! Bの8,000ポイント。かくもんた:ファイナルケントォ~?番組AD:ファイナルケントォ!かくもんた:残念! 正解はDの60万ポイント。番組AD:そんなに大きかったでしたっけ?かくもんた:たぶんバカなんでしょうね(笑)。では、次の問題! ケンクラADが「AuDee(オーディー)」の「ケンクラ スペシャル ダイジェスト」の第1回目で言った締めの言葉はなんでしょう?A:All right. Have a great weekend!B: Check it out! また来週~。C:Stay tune.D:You're listening to “ケンクラ スペシャル ダイジェスト”.番組AD:決まりました! AのAll right. Have a great weekend!で。かくもんた:ファイナルケントォ~?番組AD:ファイナルケントォ!かくもんた:残念(笑)! 正解はB。Aは第5回の配信で言っていますね。Cは第2回で、Dは第4回。はいっ、ということで全問不正解でした!久々に実施したクイズ企画「クイズ・カクモネア!」を振り返り、会長は「かくもんたのキャラを覚えていなくて、『笑ゥせぇるすまん』のキャラクター(喪黒福造)みたいになってしまいましたね(苦笑)。ちょっとうまくいきませんでしたけど、楽しかったです」と話していました。3月11日(木)の放送では、クラブ会員から届いたメッセージにピッタリな曲を会長がレコメンドする企画「KENTO’Sレコメンド・ソング」をお届けしました。<クラブ会員からのメッセージ>「初回から『ケンクラ』を聴いています。3月いっぱいで番組終了とのことで、元気が出ません。元気になる曲を聴いて気分を変えようと思うのですが、なにを聴けばいいのか迷ってしまいます。会長は元気がないとき、なにを聴きますか? ぜひレコメンドしてください!」(女性)会長は「元気のないときに聴いて気分転換ができる曲をということでね……最近、僕がずっと聴いて元気をもらっていた曲を紹介したいと思います」と話し、自身が今年1~2月にかけて出演していたミュージカル「モンティ・パイソンのSPAMALOT」featuring SPAM®について触れます。「つい最近までイギリスの作品でもあるミュージカルをやっていたんですけど、その劇中歌にとても素敵な曲があるので、聴いてください!」とセレクトしたのは、エリック・アイドルの「Always Look on the Bright Side of Life」。楽曲をオンエアしたあと、「ざっくり和訳すると“人生、楽に生きようよ”、“お金がなくても、勉強ができなくても楽しく生きていけるよ。前を向こうぜ!”、“生きているだけで儲けもの”っていうすごくシンプルな内容の歌なんです」と解説します。そして、「ミュージカルだと最後にみんなで大合唱になるんですよ。このご時世なので、お客さんは歌わないですけど。この曲を歌ってお客さんがうれしそうにしている姿を見て、このご時世にすごくピッタリな曲だなと思って。我慢しなきゃいけなかったり、つらいこともあったりしますけど、そういうつらい気持ちよりも楽しい気持ちを持って生きていくことが大事なんじゃないかって。喜劇というのも含めて“もっと楽観的に生きようよ”っていう。これは僕のポリシーでもあるんですけどね。“それが大事なのかな”ってすごく痛感したので」と選曲理由を明かしました。また、エンディングでは、この日で東日本大震災からちょうど10年を迎えたこともあり、「日本全国、それぞれの立場で大変な日々が続いていると思いますが、一歩一歩前を向いて進んでいきましょうね!」と呼びかけていました。<番組概要>番組名:賀来賢人 SUZUKI “KENTO’S CLUB”放送日時:毎週月~木曜 16:50~17:00パーソナリティ:賀来賢人番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/kento/