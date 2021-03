14日、明治安田生命J3リーグ第1節が各地で行われた。

8年目を迎えた今シーズンのJ3は、15クラブで優勝を争う戦いに。また上位2クラブに、J2への昇格権利が与えられる。

4シーズンぶりのJ2を目指すロアッソ熊本は、アウェイでFC今治との対戦を迎える。21分にFW浅川隼人が幸先よく先制点を挙げると、試合終了までそのリードを守り抜き、白星スタートを飾った。

今シーズンからJ3初参戦となったデゲバジャーロ宮崎は、ホームにいわてグルージャ盛岡を迎えての一戦。前半は共にスコアレスで折り返すと、後半に岩手のMF中野雅臣に先制点を許す展開に。その後スコアは動くことなく、宮崎のJ3初戦は黒星という結果に終わった。

鹿児島ユナイテッドFCとガイナーレ鳥取の一戦は、ホームの鹿児島が2点をリードしてハーフタイムを迎える。しかし迎えた後半、鳥取はDF石田侑資のゴールで反撃の狼煙を上げると、74分にFW田口裕也がゴールを記録し試合は同点に。そして後半アディショナルタイムにMF新井光が逆転ゴールを決め、鳥取が劇的な勝利で開幕節を飾った。

第1節の試合結果と順位表、また第2節の試合予定は以下の通り。

■第1節の試合結果

福島ユナイテッドFC 0ー0 藤枝MYFC

Y.S.C.C横浜 0ー1 カターレ富山

FC今治 0ー1 ロアッソ熊本

デゲバジャーロ宮崎 0ー1 いわてグルージャ盛岡

FC岐阜 0ー0 ヴァンラーレ八戸

カマタマーレ讃岐 0ー2 AC長野パルセイロ

鹿児島ユナイテッドFC 2ー3 ガイナーレ鳥取

■順位表

1位 長野(勝ち点3/得失点差+2)

2位 鳥取(勝ち点3/得失点差+1)

3位 岩手(勝ち点3/得失点差+1)

3位 富山(勝ち点3/得失点差+1)

3位 熊本(勝ち点3/得失点差+1)

6位 八戸(勝ち点1/得失点差0)

6位 福島(勝ち点1/得失点差0)

6位 藤枝(勝ち点1/得失点差0)

6位 岐阜(勝ち点1/得失点差0)

10位 沼津(勝ち点0/得失点差0)

11位 鹿児島(勝ち点0/得失点差−1)

12位 YSCC横浜(勝ち点0/得失点差−1)

12位 今治(勝ち点0/得失点差−1)

12位 宮崎(勝ち点0/得失点差−1)

15位 讃岐(勝ち点0/得失点差−2)

■第2節の対戦予定

▼3月20日(土)

13:00 福島 vs YS横浜

13:00 沼津 vs 今治

14:00 熊本 vs 鹿児島

▼3月21日(日)

13:00 藤枝 vs 岐阜

13:00 鳥取 vs 岩手

14:00 長野 vs 宮崎

14:00 富山 vs 八戸