竹内良輔、三好輝原作によるTVアニメ「憂国のモリアーティ」のオンライン先行上映会が、3月28日19時から実施される。

4月4日よりTOKYO MX、BS11、MBSにて順次放送・配信開始される「憂国のモリアーティ」2クール目。イベントでは2クール目の1話にあたる12話が上映されるほか、ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ役の斉藤壮馬、シャーロック・ホームズ役の古川慎、ジョン・H・ワトソン役の小野友樹によるトークも行われる。一部有料となるため、詳細は公式サイトにて確認を。

また上映会の開催を記念し、1クール目の12時間限定無料配信も決まった。ニコニコチャンネルにて、上映会当日の3月28日7時から19時まで実施される。

TVアニメ「憂国のモリアーティ」2クール目オンライン先行上映会＆キャストトーク

日時：2021年3月28日（日）19:00～

出演者：斉藤壮馬（ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ役）、古川慎（シャーロック・ホームズ役）、小野友樹（ジョン・H・ワトソン役）

MC：大原由子（バンダイナムコアーツ プロデューサー）

TVアニメ「憂国のモリアーティ」2クール目

放送情報

TOKYO MX：2021年4月4日（日）より毎週日曜日22:30～

MBS：2021年4月6日（火）より毎週火曜日24:00～

BS11：2021年4月6日（火）より毎週火曜日26:30～

配信情報

2021年4月4日（日）23:00より順次配信

スタッフ

原作：構成・竹内良輔、漫画・三好輝（集英社「ジャンプＳＱ.」連載）

監督：野村和也

シリーズ構成：岸本卓

キャラクターデザイン・総作画監督：大久保徹

編集：植松淳一

音響監督：はたしょう二

音楽：橘麻美

アニメーション制作：Production I.G

キャスト

ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ：斉藤壮馬

アルバート・ジェームズ・モリアーティ：佐藤拓也

ルイス・ジェームズ・モリアーティ：小林千晃

セバスチャン・モラン：日野聡

フレッド・ポーロック：上村祐翔

シャーロック・ホームズ：古川慎

ジョン・H・ワトソン：小野友樹

マイクロフト・ホームズ：安元洋貴

アイリーン・アドラー：日笠陽子

(c)竹内良輔・三好 輝/集英社・憂国のモリアーティ製作委員会