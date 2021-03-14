竹内良輔、三好輝原作によるTVアニメ「憂国のモリアーティ」のオンライン先行上映会が、3月28日19時から実施される。
4月4日よりTOKYO MX、BS11、MBSにて順次放送・配信開始される「憂国のモリアーティ」2クール目。イベントでは2クール目の1話にあたる12話が上映されるほか、ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ役の斉藤壮馬、シャーロック・ホームズ役の古川慎、ジョン・H・ワトソン役の小野友樹によるトークも行われる。一部有料となるため、詳細は公式サイトにて確認を。
また上映会の開催を記念し、1クール目の12時間限定無料配信も決まった。ニコニコチャンネルにて、上映会当日の3月28日7時から19時まで実施される。
TVアニメ「憂国のモリアーティ」2クール目オンライン先行上映会＆キャストトーク
日時：2021年3月28日（日）19:00～
出演者：斉藤壮馬（ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ役）、古川慎（シャーロック・ホームズ役）、小野友樹（ジョン・H・ワトソン役）
MC：大原由子（バンダイナムコアーツ プロデューサー）
TVアニメ「憂国のモリアーティ」2クール目
放送情報
TOKYO MX：2021年4月4日（日）より毎週日曜日22:30～
MBS：2021年4月6日（火）より毎週火曜日24:00～
BS11：2021年4月6日（火）より毎週火曜日26:30～
配信情報
2021年4月4日（日）23:00より順次配信
スタッフ
原作：構成・竹内良輔、漫画・三好輝（集英社「ジャンプＳＱ.」連載）
監督：野村和也
シリーズ構成：岸本卓
キャラクターデザイン・総作画監督：大久保徹
編集：植松淳一
音響監督：はたしょう二
音楽：橘麻美
アニメーション制作：Production I.G
キャスト
ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ：斉藤壮馬
アルバート・ジェームズ・モリアーティ：佐藤拓也
ルイス・ジェームズ・モリアーティ：小林千晃
セバスチャン・モラン：日野聡
フレッド・ポーロック：上村祐翔
シャーロック・ホームズ：古川慎
ジョン・H・ワトソン：小野友樹
マイクロフト・ホームズ：安元洋貴
アイリーン・アドラー：日笠陽子
(c)竹内良輔・三好 輝/集英社・憂国のモリアーティ製作委員会