『きかんしゃトーマス』の仲間たちが大集合♪ イベント開催決定！

大井川鐵道は、ソニー・クリエイティブプロダクツがマスターライセンスを保有する『きかんしゃトーマス』の意匠をまとった蒸気機関車の「きかんしゃトーマス号」が走る公式イベント『DAY OUT WITH THOMAS(TM)』を、2021年6月12日(土)~10月18日(月)まで開催することを決定した。



今年も大井川鐵道にはジェームス号、バスのバーティーをはじめ、パーシー、ヒロ、ラスティー、フリンなどトーマス号のなかまたちが大集結。さらに、2020年開催時に新型コロナウイルス感染拡大に伴う運休でお披露目できなかった、『トーマスのはじめて物語』に登場するトーマスが初めてソドー島に来た頃のボディを再現した「みどりのトーマス号」を、6月限定で運行する。



きかんしゃトーマス号の乗車チケットは、3月13日(土)12時00分から第一弾(最速先行販売)の受付を開始。『DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2021』開催内容およびきかんしゃトーマス号/バスのバーティー/2かいだてバスのバルジーの運行スケジュール、チケット予約方法の詳細は、大井川鐵道公式サイト内特設ページでもチェックすることができる。



(C)2021 Gullane (Thomas) Limited.