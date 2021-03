MUCC・SATOち、吉田トオルと一緒にドッキリに引っかかるも「トオルさん全然テンパんねぇんだもん！」

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。3月6日(土)の放送では、先週に引き続きMUCCのドラマー・SATOちさんとキーボーディストの吉田トオルさんが登場! ツアーでの忘れられない思い出についてお話しいただきました。逹瑯:過去のツアーで特に印象に残っていることを教えてください。SATOち:まぁ……やっぱり「Terrace」(テラス)です。※2018年のツアー『MUCC 2018 Lock on snipe Tour #1「北海道型収監6days」』の小樽GOLDSTONE公演で、YUKKEさん発案の「よく夢で見る“ライヴの本番中に自分の知らない新曲が演奏される”というバンドマンあるあるが、現実に起こったらどうなるのか?」というドッキリを、SATOちさんとトオルさんに仕掛けたことがありました。そのときのナンバーが「Terrace」です。SATOち:だけど、俺はあんなにテンパったのにさ、トオルさん全然テンパんねぇんだもん!逹瑯:ね~。すげぇよね。SATOち:なんだそれ!トオル:いやいや必死だったよ、“何が始まった!?”って。あと、俺に対してもそうだけどさ、周りのスタッフが全然笑わないの。みんな怒ってる顔をしてるから、一瞬“嫌われた!?”って思ったの(笑)。そうしたらYUKKEくんから“絶対に笑っちゃだめ”って命令がきていて。それで足元を指さされたから見たら、「Terrace」って書いてあって。SATOち:うおーい!逹瑯:ハハハ(笑)。SATOち:あのときミヤ(Gt)が、ちょっとコードとかピュって……。逹瑯:コードだけヒントが書いてあったんでしょ?トオル:そう。「Am」って書いてあって、“AmだったらF、G、とか弾いて、「ラ」と「ド」の音は絶対マイナーでもメジャーでも合う音だから、まずそこから入ってみよう……”みたいな感じで、あとはみんなの指板を見ながら……。SATOち:短時間でそこにたどり着けるのがやっぱりすごいよね。逹瑯:これが、トオルが仕事がなくならない理由なんだよ(笑)。トオル:いやいやいや(笑)。SATOち:そうなんだよね。引っ張りダコだ!逹瑯:そんなトオルさんは?トオル:はい。収監岡山の“ミヤくん離脱”。※2019年のツアー「中国型壊れたピアノとリビングデッド収監5days』岡山CRAZYMAMA KINGDOM公演で、ミヤさんの急な体調不良により、ギターなしでライヴを行ったことがありました。逹瑯:あ~、これはトオルさんいなかったら、この日のライヴは完全に延期になってました。トオル:オルガン1本でやってた曲を、ギターがないからピアノと2本で音圧を出したりして……「G.G.」をやったんだけど、「G.G.」のサビは本当はオルガンとコーラス。でもサビでギターがいないから、右手でピアノを“カーンカーンカーン”ってやりながらオルガンでコーラスをやって。そうしたら、その音源をミヤくんが夜に聴いたらしくて、LINEで“あれめっちゃ良かったです。今後はあれを採用で”って(笑)。一同:ハハハ(笑)。トオル:忙しくなったなって(笑)。でも怪我の功名で、あれでピアノを弾くことによって、SATOちくんのほうにマイクを向けて“カーンカーン”ってやりながらコーラスをしたりすると、SATOちくんとのアイコンタクトがめっちゃ多くなって……それで、お互い変顔対決みたいのをやるようになって。武道館でもかなり見つめ合って……。SATOち:やった、やった(笑)。逹瑯:あのライヴは面白かったですよね。トオルさんがいれば1時間ぐらいできるんじゃないの? ってね。◎3月13日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、cali≠gariから桜井青さん(Gt)が登場します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack