今年の「スター・ウォーズの日」を限定デザインTシャツでお祝い♪

5月4日の「スター・ウォーズの日」を記念した2021年限定デザインTシャツが、shopDisney(ショップディズニー)にて3月12日(金)より予約販売が開始された。



「スター・ウォーズの日」は、毎年5月4日に映画『スター・ウォーズ』の世界中のファンがスター・ウォーズの文化を祝い、映画を楽しむ日。由来は、劇中の名台詞 ”May the Force be with you.”(フォースと共にあらんことを。)のMay the Force とMay the 4th (5月4日)をかけた語呂合わせから来ている。



ウォルト・ディズニー・ジャパンは、今年のゴールデンウィーク、5月4日(水・祝)「スター・ウォーズの日」にオンラインイベントを開催。本イベントの開催を記念し、「MAY THE 4TH BE WITH YOU」ロゴと「2021」が入った今年だけの限定デザインTシャツをショップディズニー内特設ページにて予約開始!



ラインナップは「サーガ映画シリーズ全9作品の<ポスター>柄」、「銀河の闇を象徴する<ダークサイド>柄」、「キュートな姿の<ザ・チャイルド>柄」など全5種。



3月20日(土)23時59分までに注文すると10%OFFクーポンが使用でき、特別価格で購入可能だ。イベント当日の5月4日(火・祝)までにお届けされる。



>>>限定デザインTシャツを全て見る!(写真8点)



(C)& TM Lucasfilm Ltd.