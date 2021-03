LiSA 花粉が大変！ 森での撮影翌日は「目が開かない！」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。1週間ぶりの登場ということで近況を伝え、リスナーから届いたメッセージを紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」3月12日(金)放送分)LiSA:さて、1週間ぶりの登校となりますが、最近のLiSA先生は……いや~、花粉が大変なことになっておりますよ! さらに追い討ちをかけて、前回のSCHOOL OF LOCK! の次の日かな? 森で撮影があって、全身……もう中まで花粉が染み渡った日がありましたね(笑)。次の日びっくりするほど全部腫れてて、目もカピカピで開かないの(笑)。「朝、朝だよ~!」ってなってるのに、目くっついちゃって開かないみたいな。これは大変だなって思いましたね。(撮影の日は)めちゃめちゃヘトヘトで帰ったんですけど、「この花粉が染み渡っている体でベッドに入ったら、さすがに終わる」と思って、きちんとお風呂で全部洗い流して、穴という穴全部洗って(笑)。ちゃんと鼻うがいもして目も洗ってうがいもして、耳の中まで全部洗って寝たんですけど……次の日、目はカピカピでした(笑)。いや~ひどいな~。いつになったら終わるんでしょうね。みんなは大丈夫ですか?【LiSA先生! 紅蓮華と炎のアナログ盤リリースおめでとうございます! 欲しい! でもレコードを聴く機械が家にない! でもでも、コレクターズアイテムとして欲しいです】(17歳男性)LiSA:ありがとうございます! そうなんです、3月13日に、アナログ盤『紅蓮華 / 炎』が発売されます。(15thシングルの)「紅蓮華」と(17thシングルの)「炎」から計8曲が収録されていて、炭治郎と煉獄さんのジャケットになっています! 裏と表で……いやー、これ2枚欲しくなっちゃうよね。飾る時に立てかけておきたいじゃないですか(笑)。ちなみに、アナログ盤はいままでに『Letters to U』と『LUCKY Hi FiVE!』を出しています。その2枚と、炭治郎と煉獄さん並べて欲しい~! インテリアアイテムとしてもおすすめです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/