[Alexandros]川上洋平「忘れてた！」ベストアルバム『Where's My History?』に収録されなかった楽曲とその理由

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。3月17日(水)リリースのベストアルバム『Where's My History?』に収録されなかった楽曲3曲と、その理由を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」3月12日(金)放送分)川上:いよいよ3月17日に、我々[Alexandros]初のベストアルバム『Where's My History?』がリリースとなります! ありがとうございます! ありがとうございます!ベストアルバムには33曲入っているんですよ。新曲の「風になって」も、アマチュア時代の「温度差」という曲も入っています。盛り沢山の内容になっているんですが、残念ながらベストに入らなかった曲……要は涙を飲んでしまった、涙がこぼれそうな曲たちに、本日はスポットを当ててあげましょう!川上:さっき、涙がこぼれそうって言いましたけど、「涙がこぼれそう」もね、実は入ってないんですよ~。33曲もあるのに何で入ってないの!? って思いますが……[Alexandros]は100曲以上も曲があるんですよ。そんなに作ったんだなぁと思うと、入れてあげたくなる気持ちもあるんですけど……仕方がない! これでも、結構ボリューミーになってしまっているので。ということで、いろんな理由があって入れなかったんだけど、"本当は入れたかったんだよ!"という曲たちを紹介していこうと思います。今回は3曲バラしちゃいます!【[Alexandros] - SNOW SOUND (MV)】川上:我々のドラマー、庄村聡泰くんの[Alexandros]で一番好きな歌! なのに、入ってないという……(笑)。落選理由につきましては、単純に忘れていたということでございます(笑)。というのも、季節モノなんですよね。このベストアルバムを選曲していたのが、秋……夏くらいだったのかな。だから「SNOW SOUND」は、ちょっと倉庫の奥のほうに入っていたんですよね……もしくは冷凍庫に(笑)。雑誌か何かのインタビューで、「皆さんの一番好きな曲を教えてください」って質問があったんです。そのときにサトヤスが『「SNOW SOUND」なんですけど、今回は入っていなくて……』って答えてて、"忘れてた!"ってなりました(笑)。【[Alexandros] - Boo! (live at Makuhari Messe 2015.12.19) (MV)】川上:個人的には一番入れたかったんですけど、惜しくも入りませんでした。大好きなんですけどね~……。落選理由は、単純に俺以外のメンバー&スタッフが誰も票を入れなかったということでございます(笑)。そんなに人気ない!? って思いましたけど(笑)。俺が作ってるはずなのに、不思議ですよね。でも『「Boo!」を入れて欲しかった』っていう声も、ファンの方からも聞こえてこなかったので……(笑)。川上:実は、当初「Waitress, Waitress!」がベストに入ってなかったんです。でも"入ってないのはヤバい! じゃあどれか削らなきゃ!"ということで、削られた曲です。"なんでやねん!"って、この曲は言ってると思います(笑)。なんでこの曲を外したかっていうと……やっぱ正直、12月26日以降だから、数日しか聴かれないんですよ(笑)。ちょっと名残惜しいけど外しますか、ということになりましたね。12月26日、27日、28日、29日、30日、31日……6日間か! ただ冬フェスのスタンダードにしていこう思っているので、みなさんにはぜひ知っておいてほしい曲ではあるんです。でも、知る人ぞ知るみたいな感じにしておくのもアリかな。曲もね、生み出していくと子供のように思いますから、こうやってベストアルバムに入ってないと、"なんでよ"って言われてるような気がするんですよ(笑)。でも愛がないわけじゃないから。"キミのポジションはそこじゃない"みたいな……裏にいることによって輝く曲もあるから。そういう意味では、自分たちにとってもファンの人にとっても、隠れキャラみたいに捉えていただけたらと思います。もしかしたら、今後出すかもしれないベストアルバムには入ってるかもしれないですからね(笑)。