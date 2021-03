CGドラマ『バイオハザード』レオンは森川智之、クレアは甲斐田裕子！

2021年Netflixにて全世界独占配信が決定している、「バイオハザード」シリーズ初の連続CGドラマとなる『バイオハザード:インフィニット ダークネス』の日本語吹替キャストが発表された。レオン役を森川智之、クレア役を甲斐田裕子が担当する。

また、ティザーアート第2弾、レオンとクレアの新場面写真もあわせて解禁された。



全世界でシリーズ累計出荷本数1億本以上を超えるサバイバルホラーゲームの金字塔「バイオハザード」は、1996年にゲーム第1作が発売され、今年で25周年を迎える。2017年公開のCG映画『バイオハザード:ヴェンデッタ』から約4年、更なる進化を遂げた未だかつてないフル3DCGアニメーションの映像作品が動き出す。

製作・原作監修には、数々の「バイオハザード」シリーズを世に送り出したカプコンの小林裕幸プロデューサーが参加。制作プロデュースには、様々なアニメ作品を生み出しているトムス・エンタテインメント、『バイオハザード:ヴェンデッタ』で制作プロデューサーを務めた、宮本佳率いるQuebicoがフル3DCGアニメーション制作を担当する。



本作は「バイオハザード」シリーズの人気キャラクター、レオン・S・ケネディとクレア・レッドフィールドの2人を軸に物語が展開するホラーアクション作品。解禁となったティザーアート第2弾では「バイオハザード」シリーズ ”初” のスーツ姿を披露し、真剣な表情で銃を構えているレオンと、ライトを片手に ”なにか” を探しているクレアの姿が描かれている。

そして、ゾンビたちが向かっている場所は、本作における重要な舞台のひとつ、ホワイトハウス! このホワイトハウスで偶然再会したレオンとクレアの新場面写真もそれぞれ解禁!

かつてない壮大なスケールが期待できるビジュアルでは、誰も見たことのない新しい「バイオハザード」の世界観が垣間見える。



さらに、日本語吹き替えキャストとして、レオン・S・ケネディ役に森川智之、クレア・レッドフィールド役に甲斐田裕子が決定! 歴代「バイオハザード」ファンに支持されてきた二人は、ゲーム『バイオハザード RE:2』以降再びの共演を果たした。森川は「『バイオハザード』初の連続CGドラマシリーズということで、また戦いの日々がやって来るのかと思うと、早くも胸の高鳴りが抑えられない状態です。新たなドラマでのレオンの活躍にご期待ください!」と語り、甲斐田も「作品が出るたびに美しくなっていくグラフィックにどんどん恐怖が増します。そしてついにドラマ化!? レオンとクレアにどんな展開が待っているのか楽しみです」と喜びのコメントを寄せた。



今度の敵は誰なのか? サブタイトル『Infinite Darkness』の指す意味とは? 今なお進化を続けるシリーズの歴史に新たな名を刻む最新作『バイオハザード:インフィニット ダークネス』に要注目だ。



◆森川智之コメント

レオン・S・ケネディを演じます森川智之です。

『バイオハザード』初の連続CGドラマシリーズということで、また戦いの日々がやって来るのかと思うと、早くも胸の高鳴りが抑えられない状態です。

表題のインフィニットダークネスとはいったいどういう意味を持つものなのか、新たなドラマでのレオンの活躍にご期待ください!



◆甲斐田裕子コメント

作品が出るたびに美しくなっていくグラフィックにどんどん恐怖が増します。そしてついにドラマ化!? レオンとクレアにどんな展開が待っているのか楽しみです。昔プレステ版の2で犬に追い詰められ叫びながらプレイしてたのが懐かしい、恐怖に耐えられるでしょうか。



(C)CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.