「映画ヒーリングっど▼プリキュア ゆめのまちでキュン！っとGoGo！大変身！！」に登場する謎の敵・エゴエゴ役を、高木渉が務めると明らかになった。

「Yes！プリキュア5」および「Yes！プリキュア5GoGo！」で敵キャラ・ブンビー役を担当し、今作で「Yes!プリキュア5GoGo!」のキャスト陣と再共演を果たす高木。今作で演じるエゴエゴは、みんなの夢と、不思議な力を持つ“ゆめアールプリンセス”のカグヤを狙う、作品の重要な鍵を握るキャラクターだ。高木ならではのアドリブも見どころであるという。

「映画ヒーリングっど▼プリキュア ゆめのまちでキュン！っとGoGo！大変身！！」は3月20日ロードショー。なお本日3月13日16時からは、プリキュア公式YouTubeチャンネルで「Yes！プリキュア5GoGo！特番」が配信される。

「Yes！プリキュア5GoGo！特番」

配信：YouTube

日時：2021年3月13日（土）16:00～

出演：三瓶由布子、竹内順子、伊瀬茉莉也、永野愛、前田愛、仙台エリほか

「映画ヒーリングっど▼プリキュア ゆめのまちでキュン！っとGoGo！大変身！！」

2021年3月20日（土）全国ロードショー

原作：東堂いづみ

監督：中村亮太

脚本：金月龍之介

音楽：寺田志保

キャラクターデザイン・総作画監督：爲我井克美

美術デザイン：増田竜太郎

美術監督：小川友佳子、渡辺佳人

CGディレクター：大曽根悠介

色彩設計：佐久間ヨシ子

撮影監督：高橋賢司

製作担当：澤守洸



出演：悠木碧、依田菜津、河野ひより、三森すずこ、加隈亜衣、武田華、金田アキ、白石晴香、三瓶由布子、竹内順子、伊瀬茉莉也、永野愛、前田愛、仙台エリ、草尾毅、入野自由

ゲスト声優：藤田ニコル、生見愛瑠、景井ひな、さぁや、小林星蘭、勝生真沙子、高木渉

同時上映「映画トロピカル～ジュ！プリキュア プチ とびこめ！コラボ▽ダンスパーティ！」

原作：東堂いづみ

監督：大塚隆史

脚本：金月龍之介

音楽：寺田志保

キャラクターデザイン：中谷友紀子、稲上晃

作画監督：稲上晃

美術監督：小川友佳子、渡辺佳人

色彩設計：佐久間ヨシ子

撮影監督：五十嵐慎一

製作担当：澤守洸



出演：ファイルーズあい、花守ゆみり、石川由依、瀬戸麻沙美、日高里菜

※文中の▼および▽はハートマーク、高橋賢司の高ははしごだかが正式表記。

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