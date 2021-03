秦 基博「自分を信じる」音楽制作で大事にしていること…その理由は？

TOKYO FMで放送中のラジオ番組「Monthly Artist File -THE VOICE-」(毎週日曜13:00~13:55)。パーソナリティを担当するアーティストが1ヵ月ごとに替わり、楽曲の制作秘話や番組でしか聴けない特別なエピソードを披露します。2月の担当はシンガーソングライターの秦 基博さん。NHK連続テレビ小説「おちょやん」主題歌の新曲「泣き笑いのエピソード」を1月27日(水)にリリースした秦さんが、新曲制作秘話から自身の音楽ルーツまでを語ります。最終週となる2月28(日)の放送は、リスナーからの質問に答えていきました。今回の放送は、秦さんの新曲「泣き笑いのエピソード」にちなんで、リスナーから寄せられた“泣き笑い”に関するエピソードを発表しました。オープニングで秦さんは、「NHK連続テレビ小説『おちょやん』の主題歌として書き下ろした楽曲なんですけれども、主人公の生きる姿勢からインスピレーションを受けました」とコメント。つらい境遇で育った主人公・竹井千代(杉咲花さん)が、喜劇女優として人々を笑わせるようになっていくエネルギーに感銘を受けたと言う秦さん。「僕たちの人生も“泣き”と“笑い”という2つのものがあって進んでいるし、そうしたなかを力強く生きているんじゃないかなと思って、“泣き”と“笑い”の両方が入り混じった人生を描けたらいいなと思って、この楽曲を作りました」と語りました。リスナーから募集した“泣き笑い”に関するエピソードのなかには、「去年は行きたかったライブが軒並み中止になり、“泣き”の1年でした」というものが。このメッセージを受けて、秦さんは昨年おこなった配信ライブを振り返り、それぞれ違ったコンセプトで配信したことを明かします。神奈川県・横浜にあるライブハウス・F.A.D YOKOHAMAでおこなった配信ライブは、「まるでそこにいるかのようなカメラワークを意識して、ライブを疑似体験してもらえるように作りました」と、気軽にライブに行けない現状を反映したコンセプトだったと明かします。一方、全国ツアー開催を配信ライブに切り替えた「HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2020 -コペルニクス-」は、「配信ライブと割り切って、会場(の客席から)では見られないようなディテールを届ける」コンセプトで作ったと言います。カメラマンがステージに上がって手元を撮影したり、客席を動き回って撮影したりと、配信ライブならではの表現ができたと語りました。また、番組には、たくさんのメッセージが届きました。小学校の教員をしているリスナーからは、「秦さんが生きる上で大事にしている考え方は?」という質問が。秦さんは、「生きる上では“これ”といった信条をもって生きているわけではないんですが……」と前置きをしながらも、音楽制作に関しては「自分を信じること」を信条にしていると言います。その理由を「音楽や芸術を作ることには答えがないので、最終的には自分がいいと思えたか、自分の心が動いたかというところに帰結していく気がしていて。そのためには自分を信じなければいけない」と話しました。他のリスナーからは、新曲「Tell me, Tell me」の「出会って半年くらい 週末の夜に せっかくリサーチしたディナーなのに ろくに味わえてない 緊張のあまり」という歌詞に、「まさに私です!」という共感のコメントが届きました。このリスナーは、背伸びをしてフレンチの店を予約したものの、お酒を飲み過ぎて空回りしてしまい、彼女を怒らせてしまったそうです。今は2人で一緒に生活しているとのことで、秦さんは「なかなかの始まりですけど、今となっては笑える思い出話なのかなぁ(笑)?」とコメント。ちなみに、杉咲花さんが出演する東京海上日動火災保険のCMソング として書き下ろされた新曲「Tell me, Tell me」は、3月17日(水)発売の弾き語りベストアルバム第2弾『evergreen2』に収録されている、唯一の新曲です。『evergreen2』は2枚組で、DISC1は2014年以降のシングル曲の弾き語り、DISC2はファンからリクエストが多かった上位10曲の弾き語りを収録。初回限定盤には、配信ライブとしての開催となった「HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2020 -コペルニクス-」の模様がフルサイズで収録されています。ぜひチェックしてみてください!番組の後半では、秦さんがスタジオで「さよならくちびる」「ひまわりの約束」の弾き語りライブをおこないました。リスナーからのメッセージに答えたり、秦さんおすすめの楽曲を紹介したりと、盛りだくさんの内容でお送りした2月の「Monthly Artist File -THE VOICE-」。4週にわたってトークを繰り広げてきた秦さんは、「豪華なゲストあり、豪華なコメントあり、弾き語りありと……。みなさんからもたくさん“泣き笑いのエピソード”をお寄せいただいて、みなさんの中にもそうしたエピソードがあるんだなと、改めて実感できました。みなさんのエピソードとこの楽曲が結びついていってくれたらうれしいです」とコメントし、「本当にあっという間の1ヵ月間でした」と締めくくりました。次回3月14日(日)放送のパーソナリティは、14thアルバム『どうしたって伝えられないから』を3月3日(水)にリリースした、シンガーソングライターのaikoさんが担当します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:Monthly Artist File -THE VOICE-配信日時:毎週日曜 13:00~13:55パーソナリティ:秦 基博(2月担当・月替わりで変更)番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/maf/