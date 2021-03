アニメ「秘密結社 鷹の爪」の15周年を記念し、「下北沢鷹の爪映画祭2021」と題した特集上映が東京・下北沢トリウッドにて4月3日から11日まで開催される。

下北沢トリウッドからのオファーで実現した「下北沢鷹の爪映画祭2021」では、2020年10月から放送されたシリーズ最新作「秘密結社 鷹の爪~ゴールデン・スペル~」と、過去の劇場版シリーズを上映。4月3日、11日の上映ではFROGMAN監督のトークイベントも行われる。さらにトークイベントのある回は主催である下北沢トリウッドの“おごり”として、来場者は作品を無料で鑑賞可能。また期間中の平日に「秘密結社 鷹の爪~ゴールデン・スペル~」を鑑賞した人には、「秘密結社 鷹の爪」と「トリウッド」のコラボグッズがプレゼントされる。

下北沢トリウッドの代表・大槻貴宏氏からはコメントも到着。大槻氏は「私利私欲でなく、より良い世界を作るために『世界征服』をする。大人の僕にとっては、それだけで『鷹の爪団』を応援する十分な理由になります」「僕の息子を含め、小さい頃からその考えを身につけた子供たちが作る未来は明るく、楽しく、きっと平和だろうな。その感謝を込めての一挙上映です」と「秘密結社 鷹の爪」への愛にあふれたメッセージを伝えた。上映スケジュールなどの詳細は下北沢トリウッドの公式サイトで確認を。

大槻貴宏氏(下北沢トリウッド代表)コメント

私利私欲でなく、より良い世界を作るために「世界征服」をする。大人の僕にとっては、それだけで「鷹の爪団」を応援する十分な理由になります。その素敵な理念を面白おかしく15年。僕の息子を含め、小さい頃からその考えを身につけた子供たちが作る未来は明るく、楽しく、きっと平和だろうな。その感謝を込めての一挙上映です。でも、全部を見終わったら、お客さんみんなどうなっちゃんだろう(笑)

「下北沢鷹の爪映画祭2021」

開催期間:2021年4月3日(土)~4月11日(日)

上映作品

「秘密結社 鷹の爪 ~ゴールデン・スペル~」

「秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE ~総統は二度死ぬ~」

「秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE II ~私を愛した黒烏龍茶~」

「秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE 3 ~http://鷹の爪.jpは永遠に~」

「秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE 4 ~カスペルスキーを持つ男~」

「鷹の爪GO ~美しきエリエール消臭プラス~」

「鷹の爪7 ~女王陛下のジョブーブ~」

「鷹の爪8 ~吉田くんの×(バッテン)ファイル~」