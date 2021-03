震災から10年「看護師に」「籍を入れようと」 あの日出会った東北の10代は、今

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。3月11日(木)は、『この10年間で出会った東北の生徒の“今”』をテーマにお届けしました。東日本大震災から10年が経ちましたが、あの日以降、電話をつないだり直接会いに行った東北のリスナーは、今、どこで何をしているのでしょうか。番組では保存されている当時の音声を紹介し、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、電話でそのリスナーの“今”を聞いていきました。この女性リスナーは、避難所となっている小学校のトイレから声を届けました。電気がおとといから通ったこと、ラジオは聴けていないものの番組の掲示板に寄せられた全国のリスナーからのメッセージに勇気をもらったこと、などを伝えました。さかた校長:10年ぶりだね、何歳になったの?リスナー:25歳になりました。こもり教頭:教頭と同い年ですね! 今はどこに住んでいるの?リスナー:被災したときと同じく地元にいて、ホテルのフロントで仕事をしています。さかた校長:今日はどんなことをして過ごしていたの?リスナー:家族全員……兄も父も休みをとりまして、家族4人で過ごす時間を作りました。2時46分になると町にサイレンが鳴って黙とうをするのですが、そのサイレンを聴いたときに当時のことを思い出して、黙とうをしながらちょっと泣いちゃいました。この女性リスナーは、明日、1ヵ月ぶりに友達に会うと報告。一緒に教科書を買いに行くと話している際にガタガタを揺れる音が流れ、強い地震が来たということで電話を切りました。さかた校長:“はじめまして”だけど、SCHOOL OF LOCK! では10年ぶりだね。リスナー:そうですね。お久しぶりです。さかた校長:何歳になったの?リスナー:26歳になりました。さかた校長:そうか。あの日は電話の最中に地震が起きちゃったけど、大丈夫だったのかな?リスナー:はい、家族みんな無事でした。さかた校長:今はどこに住んでいるの?リスナー:東京に住んでいて、看護師になりました。さかた校長:そうか! 今も医療従事者のみなさんは大変な状況だけど……なぜ看護師になったの?リスナー:10年前の3月11日は、献血をしていたんです。その最中に地震が起きたんですけど、看護師さんが自分の身を守ってくれたというのがきっかけになっています。こもり教頭:看護師さんがどう守ってくれたの?リスナー:私の上にかぶさってくれて、周りの物とぶつからないようにしてくれました。さかた校長:すごいね。いつかその看護師さんにも会えたらいいね。リスナー:そうですね。お礼が言いたいです。「もうひとつの卒業式」とは、震災から1年後に福島県南相馬市の原町高校で自主的に行われた卒業式です。2年生のときに震災があり、「離れ離れになってしまった同級生を集めて、卒業式をしたい」という思いで開催されました。番組からは当時パーソナリティをつとめていた、とーやま校長とやしろ教頭、シンガーソングライターの高橋優さんが参加。もうひとつの卒業証書を渡し、ライブを届けました。さかた校長:今はどこに住んでいるの?リスナー(現在27歳):東京にいて、働いています。こもり教頭:うん!リスナー:一緒に住んでいる彼と今年中に籍を入れようか、という話があって……。こもり教頭:おめでとうございます!さかた校長:おめでとう! 素敵な人と出会えてよかったですね。この報告でしっかり時が流れていると感じたけど、今思うことはあるかな?リスナー:先日(2月13日に)、福島県沖でちょっと大きな地震があったじゃないですか。そのときは彼と一緒にいたんですけど、あとで「涙目になっていたよ」と言われて。こもり教頭:うん……。リスナー:だから、なんだろう……地震というものに慣れたつもりでいたんですけど、やっぱりちょっと無意識に怖いというか……当たり前ですけど、忘れていないものなんだな、と思います。さかた校長:うん……。リスナー:でも自分のなかでは、3月11日はなるべく普通に過ごそう、という気持ちではいます。さかた校長:うん……。でも素敵な報告が聞けて嬉しかったよ、ありがとう。また、とーやま初代校長、やしろ二代目教頭もコメント出演し、当時の感想やリスナーから教えられたこと、今、私たちができること、などを伝えました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/