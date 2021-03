西川貴教の新曲「Eden through the rough」が、4月10日(土)より日本テレビ系で放送される新アニメ「EDENS ZERO」のオープニングテーマに決定した。

「EDENS ZERO」は「週刊少年マガジン」で連載中の真島ヒロによる同名マンガをアニメ化した作品。重力を操る能力を持った少年・シキを、友人のレベッカが宇宙への冒険へと連れ出すスペースファンタジーが描かれる。

主題歌「Eden through the rough」は、アニメのために書き下ろされた疾走感あふれるアップチューン。同曲は本日公開されたアニメのプロモーションビデオ第1弾の中でいち早く聴くことができる。さらに「Eden through the rough」が4月21日にシングルリリースされることも決定。カップリングには4月より放送されるテレビ人形劇「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀3」のオープニングテーマ「Judgement」が収録される。シングルは初回限定盤、期間限定盤、通常盤の3形態が用意され、初回限定盤には「Eden through the rough」のミュージックビデオとメイキング映像を収録したDVD、期間限定盤には「EDENS ZERO」のノンクレジットオープニング映像を収録したDVDが付属する。

また3月29日には「EDENS ZERO」のオンライン先行上映会が開催される。上映会には西川に加え、声優キャストの寺島拓篤、小松未可子、釘宮理恵も出演する。

西川貴教 コメント

今、世界中の誰もが重く苦しい毎日を過ごされていると思います。こんな時だからこそ自分の出来ることで、皆さんに少しでも元気を届けたい。そんな想いを主題歌「Eden through the rough」に込めました。「EDENS ZERO」のアニメ化という新たな挑戦のパートナーにお声がけ下さった原作の真島ヒロ先生はじめ、関係者の皆さんに心より御礼申し上げます。1日も早く皆さんと笑顔で会えるよう、しっかり準備していくので、応援よろしくお願いします。

西川貴教「Eden through the rough」収録内容

初回限定盤

CD

01. Eden through the rough

02. Judgement

DVD

・「Eden through the rough」Music Video

通常盤

CD

01. Eden through the rough

02. Judgement

03. Eden through the rough(Instrumental)

04. Judgement(Instrumental)

期間限定盤

CD

01. Eden through the rough

02. Judgement(「EDENS ZERO」OP ver.)

DVD

・アニメ「EDENS ZERO」ノンクレジットオープニング映像

TVアニメ「EDENS ZERO」オンライン先行上映会

配信日時:2021年3月29日(月)19:30~

<出演者>

寺島拓篤 / 小松未可子 / 釘宮理恵 / 西川貴教