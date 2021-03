毎年春の恒例野外イベント「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL」の、2021年の開催日程が決定。出演アーティスト第1弾も発表された。

例年東京と大阪で開催されている「METROCK」だが、今年は大阪のみで開催される。これは東京会場の若洲公園周辺が東京オリンピック・パラリンピックの用地使用の計画エリアに該当しているため。大阪公演は5月15日と16日に堺市・海とのふれあい広場にて行われる。

出演アーティスト第1弾は雨のパレード、THE ORAL CIGARETTES、Ochunism、神はサイコロを振らない、キュウソネコカミ、Kroi、KOTORI、Saucy Dog、SHISHAMO、SHE'S、Novelbright、Perfume、BIALYSTOCKS、BiSH、04 Limited Sazabys、藤原さくら、Reiの17組。オフィシャルサイトでは本日3月12日よりチケットの先行予約を受け付けている。

OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2021

2021年5月15日(土)大阪府 METROCK大阪特設会場(堺市・海とのふれあい広場)

2021年5月16日(日)大阪府 METROCK大阪特設会場(堺市・海とのふれあい広場)



<出演者>

雨のパレード / THE ORAL CIGARETTES / Ochunism / 神はサイコロを振らない / キュウソネコカミ / Kroi / KOTORI / Saucy Dog / SHISHAMO / SHE'S / Novelbright / Perfume / BIALYSTOCKS / BiSH / 04 Limited Sazabys / 藤原さくら / Rei / and more