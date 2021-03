真島ヒロ原作によるTVアニメ「EDENS ZERO」の本PV、追加キャスト、主題歌情報が公開された。

4月10日より日本テレビ系にて放送開始されるTVアニメ「EDENS ZERO」。本PVは、幼い頃の主人公・シキが願いを叶えてくれるという“マザー”の存在を知るところから始まる。機械だけの惑星・グランベルで育ち成長したシキの前に、人気動画配信者目指す少女レベッカと相棒の青猫・ハッピーが現れ、「友達になってくれ」とシキが照れながらレベッカに伝える出会いのシーンもお目見えした。

映像では手塚ヒロミチ演じるワイズ、青木志貴演じるホムラ、井澤詩織演じるピーノのキャラクターボイスが初解禁。また新規キャストとして、エルシー・クリムゾン役の大原さやか、ジギー役の大塚芳忠、マザー役の井上喜久子の出演も決定した。さらにオープニングテーマは西川貴教の「Eden through the rough」に決定し、PVでも同曲が使用されている。エンディングテーマはCHiCO with HoneyWorksによる「冒険のVLOG」であることも明かされた。

加えて3月29日にはオンライン先行上映会を開催。第1話、第2話が最速で楽しめるほか、シキ役の寺島拓篤、レベッカ役の小松未可子、ハッピー役の釘宮理恵、西川の4人が「EDENS ZERO」への思いを語るトークショーも行われる。トークショーは一部有料となるため、詳細は公式サイトにて確認を。

西川貴教コメント

今、世界中の誰もが重く苦しい毎日を過ごされていると思います。

こんな時だからこそ自分の出来ることで、皆さんに少しでも元気を届けたい。

そんな想いを主題歌「Eden through the rough」に込めました。

『EDENS ZERO』のアニメ化という新たな挑戦のパートナーにお声がけ下さった原作の真島ヒロ先生はじめ、関係者の皆さんに心より御礼申し上げます。

1日も早く皆さんと笑顔で会えるよう、しっかり準備していくので、応援よろしくお願いします。

TVアニメ「EDENS ZERO」オンライン先行上映会

日時:2021年3月29日(月)19:30~

出演者:寺島拓篤、小松未可子、釘宮理恵、西川貴教

TVアニメ「EDENS ZERO」

放送情報

日本テレビほかにて2021年4月10日(土)より毎週土曜24:55~

配信情報

Huluにて2021年4月10日(土)より毎週土曜25:35~

スタッフ

総監督:石平信司

監督:鈴木勇士

シリーズ構成・脚本:広田光毅

キャラクターデザイン:迫由里香

制作:J.C.STAFF

キャスト

シキ・グランベル:寺島拓篤

レベッカ・ブルーガーデン:小松未可子

ハッピー:釘宮理恵

ワイズ・シュタイナー:手塚ヒロミチ

EMピーノ:井澤詩織

ホムラ・コウゲツ:青木志貴

エルシー・クリムゾン:大原さやか

ジギー:大塚芳忠

マザー:井上喜久子

(c)真島ヒロ/講談社・NTV