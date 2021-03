布＆プラもOK！『すみっコぐらし もちものスタンプ』発売開始！

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する岡田商会は、自社オンラインショップにて「すみっコぐらし もちものスタンプ」の正式発売を開始した。



「すみっコぐらし もちものスタンプ」は、さむがりの ”しろくま” や、自信がない ”ぺんぎん?”、食べ残し(⁈)の ”とんかつ”、はずかしがりやの ”ねこ”、正体をかくしている ”とかげ” など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な ”すみっコ” たちが自分のもちものを教えてくれるスタンプ。布やプラスチックなどあらゆる素材にスタンプOK! 耐水性インクを使っているため、洗濯や洗い物にも落ちにくいのが特徴だ。



予約開始から1カ月で累計1000個突破。選べるイラストは20種類、はんこの枠の中でもすみっこにいるキャラクターはどれも愛らしいものばかり。フォントは3種類あり、ボディカラーは5色から選ぶことができる。(インクは黒。)



本商品は、すみっコぐらしファンにはたまらない、とってもかわいい専用パッケージに入れてお届け。10cc入り補充インク1本つきで、1回の補充で500回程度のスタンプが可能だ。



ポン! と自分のもちものに押すだけで、いつでもどこでもお気に入りのすみっコと一緒にいるような感覚が味わえる「すみっコぐらし もちものスタンプ」は現在好評発売中。注文から3週間〜1カ月程度で出荷となる。



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.