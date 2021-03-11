アイナ・ジ・エンド「誰誰誰」ライブ映像公開＆THE FIRST TAKEで披露した2曲配信

現在ソロ活動中のアイナ・ジ・エンド（BiSH）が、2021年3月1日に開催した初ソロツアー「THE END」のファイナル公演より「誰誰誰」のライブ映像をフル公開した。
同ツアーは全公演即日完売となっており、ツアーファイナルは東京国際フォーラムホールAにて開催した。さらには、アーティストの一発撮りを鮮明に切り取るYouTubeチャンネルTHE FIRST TAKEにて、アイナが歌唱したBiSHの「オーケストラ」、初ソロ・アルバム『THE END』より「金木犀」の2曲のパフォーマンス音源が3月11日24時より各音楽配信サービスにてデジタル配信される。
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＜リリース情報＞
アイナ・ジ・エンド
「金木犀 From THE FIRST TAKE」
配信URL：https://aina.lnk.to/kinmokuseiTFT
アイナ・ジ・エンド
「オーケストラ From THE FIRST TAKE」
配信URL：https://aina.lnk.to/orchestraTFT
アイナ・ジ・エンド
1st EP『内緒』
発売日：2021年3月3日（水）
配信・CD購入：https://aina.lnk.to/knJhG1CL
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【CD盤】
※初回仕様：7インチサイズジャケット
品番：AVCD-94997
価格：1800円（税抜）
収録曲：
1. あぁ揺れてる
2. 彼と私の本棚
3. 誰誰誰（テレビ東京系ドラマ『アノニマス 〜警視庁”指殺人”対策室〜』オープニングテーマ）
4. 勘違いべいびー
アイナ・ジ・エンドOfficial HP：https://ainatheend.jp/
現在ソロ活動中のアイナ・ジ・エンド（BiSH）が、2021年3月1日に開催した初ソロツアー「THE END」のファイナル公演より「誰誰誰」のライブ映像をフル公開した。