アイナ・ジ・エンド「誰誰誰」ライブ映像公開＆THE FIRST TAKEで披露した2曲配信

現在ソロ活動中のアイナ・ジ・エンド(BiSH)が、2021年3月1日に開催した初ソロツアー「THE END」のファイナル公演より「誰誰誰」のライブ映像をフル公開した。







同ツアーは全公演即日完売となっており、ツアーファイナルは東京国際フォーラムホールAにて開催した。さらには、アーティストの一発撮りを鮮明に切り取るYouTubeチャンネルTHE FIRST TAKEにて、アイナが歌唱したBiSHの「オーケストラ」、初ソロ・アルバム『THE END』より「金木犀」の2曲のパフォーマンス音源が3月11日24時より各音楽配信サービスにてデジタル配信される。



<リリース情報>







アイナ・ジ・エンド

「金木犀 From THE FIRST TAKE」



配信URL:https://aina.lnk.to/kinmokuseiTFT







アイナ・ジ・エンド

「オーケストラ From THE FIRST TAKE」



配信URL:https://aina.lnk.to/orchestraTFT



アイナ・ジ・エンド

1st EP『内緒』



発売日:2021年3月3日(水)

配信・CD購入:https://aina.lnk.to/knJhG1CL

For people living overseas, please purchase from "CD Japan".

【CD盤】

※初回仕様:7インチサイズジャケット

品番:AVCD-94997

価格:1800円(税抜)

収録曲:

1. あぁ揺れてる

2. 彼と私の本棚

3. 誰誰誰(テレビ東京系ドラマ『アノニマス 〜警視庁”指殺人”対策室〜』オープニングテーマ)

4. 勘違いべいびー



アイナ・ジ・エンドOfficial HP:https://ainatheend.jp/