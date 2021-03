ROTH BART BARON、Blue Note Tokyo公演2デイズ開催

ROTH BART BARONが、2021年5月22日、23日に東京・南青山 Blue Note Tokyoにてライブ「Live at Blue Note Tokyo 2021」を2デイズ開催する。



本公演はツアーメンバー7人に加え、ベーシスト、マーティ・ホロベックを招いた8人編成にて、Acoustic & Electronic 2021年のJAZZアンサンブルを披露する。



さらに、全国流通初ライブ映像作品『『けものたちの名前』Tour Final Live at めぐろパーシモン大ホール』を2021年4月21日に発売。本公演は「総勢15名が奏でる夢が現実になるコンサート」と銘打たれ、三船雅也(ボーカル、ギター)の地元めぐろパーシモン大ホールで開催。コロナ禍中、一度開催を延期したが、2020年12月26日、27日に2デイズ振替公演にて開催された2日目の公演が収録される。パフォーマンス、アンコールも含む全24曲、完全ノーカットでBlu-ray化。フォトブック付きの豪華仕様となっている。フォトブックのアートディレクション&デザインは近藤一弥が手がけ、ライブ当日の写真やファンがロビーにて開催した展覧会出品作品。さらには参加メンバーによるテキストも掲載されている。Blu-ray特典映像には、菱川勢一(DRAWING AND MANUAL)によるドキュメンタリー&三船雅也インタビュー、コンサート演出用に制作された近藤一弥・筒井萌によるキネカリ映像作品も収録。また、ライブ音源全24曲(Hi-Resolution 24bit/48kHz)のダウンロードコードも封入される。





<イベント情報>



「Live at Blue Note Tokyo 2021」



2021年5月22日(土)/ 5月23日(日)東京・Blue Note Tokyo

時間:

[1st]OPEN 16:00 / START 17:00

[2nd]Open 19:00 / START 20:00

出演:

ROTH BART BARON

三船雅也(ボーカル、ギター)

with Musicians

西池達也(ピアノ、シンセサイザー)

岡田拓郎(ギター)

工藤明(ドラムス)

マーティ・ホロベック(ベース)

竹内悠馬(トランペット、パーカッション)

須賀裕之(トロンボーン、サンプラー)

大田垣正信(トロンボーン、キーボード)

Tickets&Info:http://www.bluenote.co.jp/jp/artists/roth-bart-baron/



<リリース情報>



ROTH BART BARON

『『けものたちの名前』Tour Final Live at めぐろパーシモン大ホール 』



[Blu-ray]

発売日:2021年4月28日(水)

品番:DQX-2

料金:5500円(税込)



ROTH BART BARON 公式HP:https://www.rothbartbaron.com/