ワンオー、0円で販売し寄付も 1時間限定キャンペーン実施

サステイナブルなファッションブランド「EQUALAND」を展開する、PR会社のワンオーは3月9日、自社ECサイト「EQUALAND 公式オンラインストア」の全商品を、1時間限定で0円で販売するキャンペーン「take away treats」を開催した。



同キャンペーンは、3月9日20ー21時の1時間限定で開催した。購入するには「会員登録」が必要。事前の登録を呼びかけた。一人につき1点のみ購入できた。



同社では、独自のドネーションプログラム「Water is to Us」を通し、商品の販売額の一部を2団体に寄付する活動を行っている。今回0円で販売した商品についても、通常販売した場合と同じ金額を、同社が責任を持って寄付するとしている。



「極上の素材を使用した商品を体感してほしい」「自宅で過ごす時間が増えている今、くつろぎながら買い物を楽しんでほしい」という思いから、同キャンペーンの実施に至ったという。新規顧客へのアプローチも狙いの一つだったという。