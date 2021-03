CCP技巧チーム コンプリート計画発動！ モーターマンを立体化

フィギュアメーカーのCCPは、人気漫画『キン肉マン』に登場する技巧チームの次鋒を務める「モーターマン」を立体化した「CCP Muscular Collection NO. 60 モーターマン」の予約を2021年3月9日~2021年3月31日(※予定)の期間受け付ける。

中空PVC製のソフビモデル、重厚なキャストを用いた匠仕様の2パターンが用意されている。



『キン肉マン』はゆでたまごによる人気漫画。地球を守るドジ超人キン肉マンが強敵と戦い、仲間と友情を育み成長していく作品だ。超人達の戦いはプロレス的な格闘技として描かれているのが特徴。過去2回アニメ化され、現在は原作の正統な続編が『週刊プレイボーイ』とWEBで連載されている。

モーターマンは「キン肉星王位争奪編」に登場した超人。キン肉マンゼブラが率いる技巧チームの次鋒で、キン肉マンチームのテリーマン、ラーメンマンと戦った。

「CCP Muscular Collection NO. 60 モーターマン」は、「ソフビ製 CMC NO.60 モーターマン 原作カラー」「ソフビ製 CMC NO.60 モーターマン 特別カラー」「匠仕様 キャスト製CMC NO.60 モーターマン 原作カラー」「匠仕様 キャスト製CMC NO.60 モーターマン 特別カラー」の4種が同時リリース。

ソフビ製ではスパークリング・フラッシュのポーズ、キャスト製ではオリジナルのポーズと、それぞれで異なった形状にて造形。胸部のデザインも異なるものになっている。



またCCPでは、このモーターマンを皮切りに「技巧チーム コンプリート計画」を発動。これはこれまでコンプリートされた知性チーム、強力チームに続き、技巧チームを立体商品化していく企画となっている。



>>>「CCP Muscular Collection NO. 60 モーターマン」の画像を全部見る



(C)ゆでたまご