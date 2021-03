『SB69!!STARS!!』第10話、どこゆびがトライクロニカの手伝いを!?

2021年1月7日から東京MXほかで毎週木曜日放送中のアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』、その第10話の先行カット&あらすじが到着した。



『SHOW BY ROCK!!STARS!!』はサンリオ初のゲーム・アニメファン向け、音楽&バンドがテーマのキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』シリーズの作品。

アニメ『SHOW BY ROCK!!』『SHOW BY ROCK!!#』『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』に登場したキャラクターが一堂に会するオールスター作品だ。



第10話は3月11日(木)深夜から順次配信・放送予定。

先行カット&あらすじはこちら!



<第10話 「キミはボクのプリンセス☆」>

『MIDICITYワールド・ワイド・ラブロックFestival』の出場資格を得た『Mashumairesh!!』と『DOKONJOFINGER』達。

そんな中、ひょんなことからあの夢銀河☆アイドル『トライクロニカ』のライブステージのお手伝いをすることになるどこゆび。

最初は斜めな視線をトラクロに送っていた彼らだったがやがて、トラクロの神髄を見せつけられることに!







>>>『SHOW BY ROCK!!STARS!!』第10話の先行カットを全部見る



(C)2012, 2020 SANRIO CO., LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M