新作カービィcafeグッズはチェックした？ストア情報をお届け☆

任天堂が発売する人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにした『Kirby Café( カービィカフェ)』のグッズストア『Kirby Café THE STORE』のグランドオープン情報第三弾が到着!! 超可愛いグッズ揃いの新情報を早速お届けしよう。



この春、2021年3月12日(金) に東京ソラマチ(R)4Fに移転し、常設店舗としてグランドオープンしたグッズストア『Kirby Café THE STORE』の新商品情報が到着した。



『カービィカフェ』限定商品では初めてのオルゴールとなる「オルゴール カービィのひとやすみ(6200円/税込)」が新登場するほか、天然木を使用した「ウッドプレート カービィとキッチンワドルディ(2800円/税込)」や、「カービィカフェ ウッドスプーン おひるねカービィ(990円/税込)」など普段の生活でも活躍するアイテムが盛りだくさん。



そのほか、カービィやワドルディがプリントされたキッズサイズからXLサイズまであるTシャツなど、子どもから大人まで楽しめる『カービィカフェ ザ・ストア』ならではの商品が目白押しだ。



また店頭では、この春、新メニューのテイクアウトドリンク「カービィのすいこみスタードリンク全4種(各980円/税込)」もご用意されている。



『カービィカフェ ザ・ストア』のご利用の際は、2021年3月12日(金)〜2021年3月14日(日)までWEBサイトからのご予約優先制となっているので、訪れる際はぜひご予約を。



おうち時間やちょっとしたお出かけにカービィのグッズを取り入れて、これからの新生活に備えてみるのはいかがだろう。



