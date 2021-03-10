アニメ「ガールズ&パンツァー 最終章」第3話の上映記念舞台挨拶が、公開翌日となる3月27日に東京・新宿バルト9にて行われる。さらにその模様が全国へ生中継されることも決定した。

3月26日にシリーズ最新作となる「ガールズ&パンツァー 最終章」第3話が公開されるアニメ「ガールズ&パンツァー」シリーズ。舞台挨拶には「ガールズ&パンツァー 最終章」第2話から試合が描かれている大洗女子学園と知波単学園のキャストより、西住みほ役の渕上舞、河嶋桃役の植田佳奈、西絹代役の瀬戸麻沙美、福田役の大空直美、玉田役の米澤円、細見役の七瀬亜深の6人が登壇する。

チケットの先行抽選販売の申し込みは、チケットぴあのサイトにて3月13日11時からスタート。一般発売は3月24日10時から受け付ける。

「ガールズ&パンツァー 最終章」第3話 上映記念舞台挨拶

日時：2021年3月27日（土）18:00の回上映終了後

劇場：東京都 新宿バルト9

登壇者：渕上舞、瀬戸麻沙美、大空直美、米澤円、七瀬亜深、植田佳奈

「ガールズ&パンツァー 最終章」第3話

2021年3月26日（金）より劇場上映

スタッフ

監督：水島努

脚本：吉田玲子

キャラクター原案：島田フミカネ

キャラクターデザイン・総作画監督：杉本功

考証・スーパーバイザー：鈴木貴昭

キャラクター原案協力：野上武志

ミリタリーワークス：伊藤岳史

プロップデザイン：竹上貴雄、小倉典子、牧内ももこ、鈴木勘太

3D監督：柳野啓一郎

モデリング原案：原田敬至、Arkpilot

3DCGI：STUDIOカチューシャ

色彩設計：原田幸子

美術監督：平柳悟

撮影監督：関谷能弘、棚田耕平

編集：吉武将人

音響監督：岩浪美和

音響効果：小山恭正

録音調整：山口貴之

音楽：浜口史郎

アニメーション制作：アクタス

製作：ガールズ&パンツァー最終章 製作委員会

配給：ショウゲート

キャスト

西住みほ：渕上舞

武部沙織：茅野愛衣

五十鈴華：尾崎真実

秋山優花里：中上育実

冷泉麻子：井口裕香

角谷杏：福圓美里

小山柚子：高橋美佳子

河嶋桃：植田佳奈

磯辺典子：菊地美香

近藤妙子：吉岡麻耶

河西忍：桐村まり

佐々木あけび：中村桜

カエサル：仙台エリ

エルヴィン：森谷里美

左衛門佐：井上優佳

おりょう：大橋歩夕

澤梓：竹内仁美

山郷あゆみ：中里望

丸山紗希：小松未可子

阪口桂利奈：多田このみ

宇津木優季：山岡ゆり

大野あや：秋奈

園みどり子：井澤詩織

ナカジマ：山本希望

ねこにゃー：葉山いくみ

蝶野亜美：椎名へきる

西絹代：瀬戸麻沙美

福田：大空直美

玉田：米澤円

細見：七瀬亜深

ほか

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