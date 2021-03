明治安田生命J1リーグ第3節が10日に各地で行われた。

浦和レッズはホームで横浜FCと対戦。浦和は前半37分、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)の介入があり、オンフィールドレビューの結果与えられたPKで先制すると、45分にもPKを獲得。浦和はこれをきっちり沈め2-0で勝利した。なお、横浜FCのFW三浦知良は今季初のリーグ戦メンバー入り。後半47分から途中出場し、54歳12日とJ1最年長出場記録を更新した。

ヴィッセル神戸は敵地でFC東京と対戦。2点リードから追いつかれたものの、85分の郷家友太のゴールで最後に突き放し勝利。また、セレッソ大阪は昨シーズンで退任したロティ―ナ監督率いる清水エスパルスと対戦。清武弘嗣の鮮やかなダイレクトボレーが決勝弾となりC大阪が勝利した。

昨シーズン王者の川崎フロンターレは徳島ヴォルティスをホームに迎えた。12分、左サイドでボールを受けたレアンドロ・ダミアンが右足を振りぬき先制。さらに42分、敵陣でL・ダミアンがかっさらいそのままシュートを放つとこれが吸い込まれ追加点となった。その後も終始押し込み王者の貫禄を見せた川崎は2-0の展開を守り抜き開幕4連勝を記録した。

今節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。なお、今節はガンバ大阪対大分トリニータの一戦が試合中止となっている。

■第3節の試合結果

アビスパ福岡 1-3 横浜F・マリノス

柏レイソル 0-1 名古屋グランパス

FC東京 2-3 ヴィッセル神戸

浦和レッズ 2-0 横浜FC

鹿島アントラーズ 3-1 湘南ベルマーレ

川崎フロンターレ 2-0 徳島ヴォルティス

ガンバ大阪(試合中止)大分トリニータ

セレッソ大阪 2-1 清水エスパルス

サンフレッチェ広島 2-1 北海道コンサドーレ札幌

サガン鳥栖 5-0 ベガルタ仙台

■順位表

1位 川崎(勝ち点12/得失点+9)

2位 鳥栖(勝ち点9/得失点差+8)

3位 名古屋(勝ち点9/得失点差+3)

4位 神戸(勝ち点7/得失点差+2)

5位 C大阪(勝ち点6/得失点差+1)

6位 広島(勝ち点5/得失点差+1)

7位 清水(勝ち点4/得失点差+1)

8位 大分(勝ち点4/得失点差+1)

9位 FC東京(勝ち点4/得失点差0)

9位 横浜F・マリノス(勝ち点4/得失点差0)

11位 浦和(勝ち点4/得失点差0)

12位 札幌(勝ち点3/得失点差+2)

13位 鹿島(勝ち点3/得失点差0)

14位 柏(勝ち点3/得失点差-2)

15位 徳島(勝ち点2/得失点差-2)

16位 福岡(勝ち点1/得失点差−3)

17位 仙台(勝ち点1/得失点差−9)

18位 G大阪(勝ち点0/得失点差−1)

19位 湘南(勝ち点0/得失点差−4)

20位 横浜FC(勝ち点0/得失点差−7)

■第4節の対戦予定

▼3月13日(土)

14:00 横浜FC vs C大阪

14:00 徳島 vs 福岡

15:00 湘南 vs 仙台

16:00 鹿島 vs 広島

17:00 川崎 vs 柏

18:00 神戸 vs 名古屋

※札幌 vs G大阪は試合中止

▼3月14日(日)

13:00 横浜FM vs 浦和

14:00 清水 vs 鳥栖

15:00 大分 vs FC東京