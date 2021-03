『セスタス』4/14放送開始！本PV＆KV解禁、追加キャスト情報も

4月よりフジテレビ「+Ultra」ほかにて放送開始となるTVアニメ『セスタス -The Roman Fighter- (ザ・ローマン・ファイター)』の本PV、キービジュアルが解禁。さらに追加キャスト&放送開始日が決定した。



1997年に『ヤングアニマル』(白泉社)にて連載開始、23年経つ現在も物語が続き、国内に限らずイタリアを始め世界的に熱烈な支持を獲得してきたロングセラー作品、技来静也の「拳闘暗黒伝/拳奴死闘伝セスタス」。古代ローマを舞台に、過酷な運命に苦悩しながら自由を求め這い上がっていく1人の少年奴隷・セスタスの成長物語で、拳ひとつで闘う拳闘奴隷たちが熱いバトルを繰り広げながらも、時代背景や文化など史実に基づいた世界観の中、人物1人ひとりの心理描写を丁寧に描いた大河ドラマだ。



この度、本作のTVアニメ化作品『セスタス -The Roman Fighter-』が、4月14日(水)よりフジテレビ「+Ultra」ほかにて毎週水曜日24:55から放送、FODにて独占配信決定!



公開された本PVは、主人公セスタスにフォーカスした内容で、拳闘奴隷という運命に拳ひとつで抗うセスタスの姿と手に汗握る拳闘シーンが収められている。さらに、峯田大夢が演じるセスタスや、小山力也が演じるザファルをはじめとしたメインキャラクターの声も初お披露目となった。



また、本作のオープニングテーマが、日本のロックシーンを牽引してきたDragon Ashが歌う『エンデヴァー』に決定! 公開された本PVにも使用されている彼らの躍動感溢れる楽曲が、本作を盛り上げる。



さらに、古代ローマの闘技場を舞台に、己の運命と向き合う覚悟に満ちたような強い眼差しの主人公セスタスを中心に、メインキャラクターたちが大集結した圧巻のキービジュアルも解禁。



そしてメインキャラクターを演じる追加キャストには、先日発表されたセスタス役・峯田大夢、ザファル役・小山力也、ルスカ役・小野賢章、ネロ役・上村祐翔に加え、ルスカの父で「徒手格闘兵団衛帝隊」隊長のデミトリアス役を東地宏樹、ローマ帝国の第5代皇帝のネロの母・アグリッピーナ役を井上喜久子、ポンペイの大富豪令嬢で絶世の美女・サビーナ役を遠藤綾、ポンペイ最強の拳闘士・エムデン役を竹内良太、「徒手格闘兵団衛帝隊」二等衛士のロクサーネ役を小林沙苗。ナレーションは大塚明夫が担当する。



放送開始に向けて期待が高まるTVアニメ『セスタス -The Roman Fighter-』に注目だ!





>>>本PV場面カットを全て見る!



(C)技来静也, 白泉社/セスタス製作委員会