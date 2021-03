柏木由紀「“今年30歳…もっとアイドルを続けたい！”っていう気持ちを曲にしていただいた」

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」。3月6日(土)の放送は、AKB48の柏木由紀さんが登場。3月3日(水)にリリースしたソロシングル「CAN YOU WALK WITH ME??」について語ってくれました。――3月3日(水)にニューシングル「CAN YOU WALK WITH ME??」をリリースしました。ソロとしては7年5ヵ月ぶりだそうですね。柏木:すごく久しぶりに出しました(笑)。――このシングルは、BiSHや豆柴の大群を手がけている渡辺淳之介さんがプロデュースをしていますが、どのようなきっかけで製作の話になったのですか?柏木:TOKYO FMの「TOKYO SPEAKEASY」(毎週月曜〜木曜 1:00~2:00)という番組で、渡辺さんと初対面で1時間ほど対談をしたんですよ。その生放送を秋元(康)さんが聴いていて、放送中に「柏木、渡辺さんに曲をつくってもらおう!」って連絡が入って、そこから本当に話が進んでこのシングルができました。――その対談がなければ、そして、秋元さんがその番組を聴いていなければ実現していなかった?柏木:そうですね。いろいろな偶然が重なってできあがった新曲です。――「やりましょう!」という話になって、そこからどう進んだんですか?柏木:しばらくして秋元さんが、渡辺さんと私を含めた3人での食事会をセッティングしてくれて、そこでいろいろとお話して。――渡辺さんと秋元さんがいて、そのときの柏木さんはどういう心境でした?柏木:生きた心地がしないですよ……プロデューサーとプロデューサーに挟まれて(笑)。――お2人はどんな話をしていたんですか?柏木:秋元さんと渡辺さんも、その日が初めましてだったんです。なので、パーソナルな部分や世間話などをしながら、交流を深めていったような食事会でした。曲のことに関しては、あらためて渡辺さんからアンケートみたいなものをいただいたり、過去のインタビューなどで私のパーソナルな部分を知っていただいたりして。そこから曲づくりをしていただきました。――できあがった曲の最初の印象はどうでした?柏木:“もう私じゃん!”って(笑)。本当に私が思っていることばかりで、今年30歳になるなかで“もっとアイドルを続けたい!”っていう気持ちをストレートに曲にしていただいて。1つもズレがなかったです。――(レコーディングは)緊張しました?柏木:緊張しましたけど、最初に初対面で2人きりでラジオでお話したので、そこでちょっと打ち解けた感はありました。あとは、AKB48のことをとてもよく見てくださっていたみたいで。――(渡辺さん)本人も柏木さんのファンだったんですよね?柏木:そうらしいんですよね。本当かどうかはわからないんですけど。――渡辺さんもきっと緊張していたと思うんですよ。どのタイミングで緊張の壁が崩れてきたなって思いましたか?柏木:う~ん……最近ですね(苦笑)。私も渡辺さんも。曲を一緒に作ったことでフラットになったというか、最近やっと緊張せずに話せるようになりました。――新しいプロデューサーと新しいやり方、秋元さんとは違いました?柏木:今回、曲は松隈ケンタさんがつくってくださったのですが、松隈さんと渡辺さんはレコーディングに立ち会うんですよ。でも、秋元さんはレコーディングに立ち会うことはないので、曲をつくった人とプロデューサーが、目の前で歌を聴いているという状況が初めてだったので、めちゃくちゃ緊張しました(笑)。――緊張はどうほぐしたのですか?柏木:最初はオーディションぐらい緊張しちゃって。だからもう「緊張してます。すみません」と最初に謝って(苦笑)、ちょっとずつ時間をかけて慣れていくっていう感じでした。――「CAN YOU WALK WITH ME??」はミュージックビデオも公開されていますけど、柏木さんにとってどんな作品になりました?柏木:今回は風に吹かれたり、雨に打たれたりで、けっこう体を張りました。“いままでのアイドル人生で大変だったことを(MVのなかで)表現している”ってことだったので、もう全力で。――渡辺さんが手がけたBiSHのミュージックビデオでは、泥のようなものをかけられているMVもありましたが、そういった心配はなかった?柏木:めちゃくちゃ心配でした(苦笑)。“なにか絶対にやってくるな”と思っていたんですけど……今回はまあまあな感じでしたね。でも、渡辺さんには「もし次があるなら、もう少しやらせてみたい」って言われているので、もし次回があれば、もっとすごいことになるっぽいので、ちょっと怖いですね(笑)。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/