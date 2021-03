SCANDAL、番組企画で“無人島”不動産サイトをチェックして興味津々？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。3月8日(月)の放送では、謎の「マミむめ、無人島!」で無人島にまつわる新企画をお届けしました。ーーいつもの光景。ひたすら明治のお菓子を食べる4人。MAMI:コーヒービートってわかるかなあ? これ、おいしいよねえ。一同:うん、おいしい。RINA:大人になってから余計に美味しく感じるよねえ。HARUNA:ということで、今日は新企画らしいですよ。一同:……(ちょっと不穏なムード)HARUNA:とりあえずやってみましょう。以前、お届けしたTOMOMIフィーチャー企画「クイズ!トモロッコ」。いまだに根強い人気がありまして……。TOMOMI:いやいや、信じられへん。HARUNA:それが本当らしいですよ! でも、モロッコのクイズはできないので、二匹目のドジョウを狙った新企画です! MAMIフィーチャー企画……「マミむめ、無人島!」一同:……!!??MAMI:なになに?TOMOMI:MAMIちゃん、無人島の話とかしたことあったっけ?MAMI:したことない。HARUNA:さて、この企画は以前の「なるほど!ザ・キャッチアップ」で「フィリピン」にまつわるクイズを出したときにさかのぼります。フィリピンのクイズですが、どんな問題だったかは覚えてます?MAMI:なんだっけ……。HARUNA:フィリピンは日本と同様、大小さまざまな島から構成される「多島海国家」です。さて、そんな日本は6,852の島々から成り立っていますが、フィリピンはいくつの島があるでしょうか? というものでした。MAMI:はいはい。HARUNA:そして、このクイズの正解者はMAMIでした。「7,431」と解答しましたね。正解は「7,641」でした。MAMI:そうでした。HARUNA:「日本にもそんなに島があるんだ!」って驚いたんですけど。そこから無理やり、強引に……正解したMAMIを絡めてのMAMIフィーチャー……「マミむめ、無人島!」となりました。MAMI:なるほど、ありがとうございます。HARUNA:台本には「皆さんの驚きをそのままにしてはもったいないので、MAMIフィーチャーで、これから企画化していこうと考えています」とのことです。「アーティストとして初の無人島企画です!」らしいです。RINA:ラジオでこんな企画をやるって……普通はやらへんからね。HARUNA:「マミむめ、無人島!」はクイズではありません。唯一の無人島不動産サイトをチェックして、トークをしていきます。MAMI:わかりました。HARUNA:ちなみに日本の無人島は、6,430ほどあるそうです。MAMI:そんなに無人島があるんだ!HARUNA:買うことができるんだって。MAMI:どういうふうに売ってるの? 物件サイトみたいになってるってこと?ーー無人島不動産サイトを見て……RINA:ほんまに売ってるんや!TOMOMI:これはどこの島?スタッフ:これは佐賀県です。無人島が3つまとめて売られています。HARUNA:あ、“いくらでしょう?”ってやろうとしてる?ーー……。* * *衝撃の「無人島不動産」。最初は戸惑っていたメンバーも、次々と驚愕の事実が明らかになり、すっかり無人島の虜に! 新企画「マミむめ、無人島!」はこれからどうなる…!? 続きは音声サービス「AuDee」でチェックしてみてください!▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→https://audee.jp/about----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056