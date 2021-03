メディアミックスプロジェクト『D4DJ』が3月26日より「AnimeJapan 2021」オンライン開催を記念して新規描き下ろしイラストを使用したオリジナル商品をLoppi・HMV&BOOKS online限定で販売する。

オリジナル商品は「アクリルスタンド」(全2種)、「B2タペストリー」(全2種)などを用意している。また、購入者にはゲーム内で使える、「ローソンオリジナルCD盤面ディスクスキン 愛本りんくver.」または「ローソンオリジナルCD盤面ディスクスキン 山手響子ver.」のシリアルコードがそれぞれプレゼントされる。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved. (C)Lawson, Inc.