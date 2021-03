DEENデビュー28周年コメント&「プラスティック・ラブ」メイキング映像公開

DEENが、2021年3月10日にCDデビュー28周年を迎えたことを受け、コメントを発表した。



1993年3月10日にデビューしたDEEN。今回の記念のコメント発表と同時に、シティポップ・カバーアルバム『POP IN CITY ~for covers only~』から、DEENがカバーした「プラスティック・ラブ」のレコーディングメイキング映像がYouTubeにて公開された。『POP IN CITY ~for covers only~』の収録曲は、大滝詠一「恋するカレン」、竹内まりや「プラスティック・ラブ」など、昨今の世界的なシティポップ・ブームの中でも注目されている名曲をDEEN流にアレンジした曲を収録している。



また、4月22日からは、延期となっていた全国ツアー、「DEEN LIVE JOY-Break23 〜POP IN CITY〜」がスタート予定。



・DEENコメント

-デビュー28周年を迎えて-

1993年3月10日、デビュー日から早28年。本日、DEENが28歳になりました。これもひとえに応援してくれている皆さん、DEENに携わってくれたスタッフの皆さんのお陰です。本当にありがとうございます。いつまでもDEENの音楽が皆さんの日々に寄り添う存在でありますように…。これからもどうぞ宜しくお願いします。



-プラスティック・ラブ カバーに込めた想い-

時代と世代を超えシティポップシーンを牽引している1曲にリスペクトの想いを込めてカヴァーしました。生のアンサンブルで構成されているオリジナルに対し、打ち込み中心でコンテンポラリーファンクなアレンジに作り上げました。原曲は1984年発売で何と37年前の楽曲! 今聞いても全く色褪せないアーバンな雰囲気も楽曲に込められたと思いますので、DEENの新たな一面もお楽しみ下さい。





<リリース情報>







DEEN

ジャパニーズ・シティポップ・カバーアルバム

『POP IN CITY ~for covers only~』



発売日:2021年1月20日(水)

完全生産限定盤:6000円(税抜)

2大特典 ①永井博描き下ろしイラストオリジナルTシャツ ②スペシャルBOX仕様

初回生産限定盤:6800円(税抜)

2大特典 ①特典Blu-ray:2020年Summer Resort

Liveを全曲完全ノーカット収録した特典映像付 ②スペシャル紙ジャケット仕様

通常盤:3000円(税抜)



=収録曲=

1. 悲しみがとまらない <杏里>

2. 埠頭を渡る風 <松任谷由実>

3. 恋するカレン <大滝詠一>

4. プラスティック・ラブ <竹内まりや>

5. DOWN TOWN <シュガーベイブ>

6. バカンスはいつも雨 <杉真理>

7. 真夜中のドア/Stay With Me <松原みき>

8. RIDE ON TIME <山下達郎>

9. 君は1000% <1986オメガトライブ>

10. 恋は流星 <吉田美奈子>

BONUS TRACK(※通常盤のみ)

11. 夢で逢えたら with paris match <吉田美奈子>



<ライブ情報>



「DEEN LIVE JOY-Break23 〜POP IN CITY〜」



=公演日程=

2021年4月22日(木)Zepp DiverCity TOKYO

2021年4月23日(金)Zepp DiverCity TOKYO

2021年5月5日(水・祝) Zepp Fukuoka

2021年5月8日(土)仙台PIT

2021年5月15日(土)Zepp Nagoya

2021年5月16日(日)Zepp Osaka Bayside



オフィシャルホームページ:http://www.deen.gr.jp/