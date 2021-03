大森元貴 新曲『メメント・モリ』に「すごい救われたんですよね、僕自身も」

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。新曲の「メメント・モリ」についてリスナーの感想を紹介し、この楽曲にたいする思いを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」3月9日(火)放送分)新曲の「メメント・モリ」は、2月に配信リリースされたソロ名義でのファーストデジタルEP『French』に収録されている楽曲です。昨年末の放送では、この曲を弾き語りで初披露していました。――リスナーの感想を紹介【以前、SCHOOL OF LOCK!で披露していただいた「メメント・モリ」とは違うバージョンの「メメント・モリ」。『なんてこと無いのです』という言葉が、今たくさんつらくても大丈夫と背中を押してもらえてるようで、とても勇気が出ました】(18歳女性)【大森先生ソロデビューおめでとうございます。3曲とも素晴らしかったですが、特に「メメント·モリ」が聴けるとは思っていなかったのですごく嬉しかったです。以前弾き語りで披露してくださったときとはまた違う曲調で、とても温かい感じがしました。今までに何度か人の死にふれることがあり、自分の死生感を考えるなかでこの曲を聴いて、まるで自分の気持ちを代弁してもらっているような感覚になりました。とても大切な曲になりました。ありがとうございます】(16歳女性)大森:こちらこそありがとうございます!「メメント・モリ」……実は、2018年ぐらいに作っていた曲です。すごい好きな楽曲だったんだけど、曲の内容が内容なので、いろんな受け取り方……悪い意味でもいろんな受け取り方をされてしまうなと思って。ちょっと自分の中で温めていました。『自分の最期は なんてこと無いのです』って、やっぱり聞こえ方によってはちょっと寂しい気もするし……僕としてはすごくあったかい気持ちで書いたんだけど。いつかちゃんと正しい伝わり方をするタイミングがあるのかな、とか思ってたら……なんていうのかな、世の中がこういう状況になっちゃって。人が死に対してだったり自分の命に対して、恐怖というか、どうしても向き合わざるを得ないような状況になっちゃって……。この曲を改めて僕が聴いたときに、自分が作った楽曲だけど、“いろんな伝わり方しちゃうからな”とか考えていたのがちょっとバカバカしいぐらい、すごい救われたんですよね、僕自身も。だから、この曲ってきっとこのタイミングで出すことに意味があるし、こういう曲でちょっと……気が紛れるって言うと変ですけど、あったかい気持ちになってくれる人がいるのかなとか、そういう曲になってくれるんじゃないかな、って思って入れました。(番組で)弾き語りをしてるときには、「メメント・モリ」を出すことは決まっていたんです。そうそう! スタッフに、「メメント・モリ」はこのタイミングで早く届けなきゃいけないんだ! っていうのを熱弁しまして。“じゃあラジオで弾き語りしようか”とか、“曲が1発目に出たほうがいいんじゃない?”って話もしました。最終的に弾き語りという形で、どこよりも先に「ミセスLOCKS!」の生徒のみんなに聴いてもらいたい、っていうところで……だから、僕自身すごく思い入れがある楽曲ですね。リリースされましたので、ちょっと歌詞を見ながらでもノリノリになりながらでも、いろんな聴き方ができる曲だと思うので……ぜひ好きなように聴いていただけたらなと思います。僕も大好きな楽曲です!【大森元貴 - メメント・モリ (Audio)】<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/