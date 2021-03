4月23日よりロードショーされる映画「るろうに剣心 最終章 The Final」の主題歌がONE OK ROCKの新曲「Renegades」に決定した。

緋村剣心と中国大陸の裏社会を牛耳る武器商人・縁(えにし)の戦いを描く本作。佐藤健が剣心、新田真剣佑が縁役で出演し、シリーズを手がけてきた大友啓史が監督を務めた。映画「るろうに剣心」シリーズすべての主題歌を担当してきたONE OK ROCKは、今作のために新曲「Renegades」を書き下ろし。Taka(Vo)はこの曲について、「今回も全力で主題歌を書き下ろさせていただきました。この映画が日本の映画界に生き続けると同時に、我々ONE OK ROCKも更なる進化を目指して突き進んでいきたいと思います」とコメントしている。

現在YouTubeでは、この曲を使用した映画の予告映像が公開されている。なお6月4日には「るろうに剣心 最終章 The Beginning」が公開され、そちらの主題歌もONE OK ROCKが担当する。

Taka コメント

ONE OK ROCKは映画「るろうに剣心」と共に歩んで来ました。そして、今回も全力で主題歌を書き下ろさせていただきました。この映画が日本の映画界に生き続けると同時に、我々ONE OK ROCKも更なる進化を目指して突き進んでいきたいと思います。主題歌“Renegades”と共に、「るろうに剣心 最終章 The Final」を、どうぞお楽しみください!