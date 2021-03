第36回アメリカズカップは、ロッド・スチュワートの名曲とともに

ニュージーランドのオークランドで世界最古のトロフィー大会である国際ヨットレース、第36回アメリカズカップが3月10日から開催される。王者エミレーツ・チームニュージーランドに挑むのはチャレンジャーのルナロッサ・プラダ・ピレリチームだ。



アメリカズカップの開催は不定期で、開催地は前回大会の優勝チームに決定権がある。2013年の第35回大会でエミレーツ・チームニュージーランドが優勝し、今回の開催国がニュージーランドとなった。



第36回アメリカズカップ(写真4点)



ニュージーランドの先住民であるマオリの祖先は、木製のカヌーでポリネシアからニュージーランドにやって来たと言われており、国民は子どものころから船に親しんでいる。今回のアメリカズカップの開催地となるニュージーランド最大の都市、オークランドは「帆の街」と呼ばれるほどボート所有率が高く、オークランドの住民の11人に1人が何らかの船を持っているという。ニュージーランド全体のボート所有率も世界一で、世界のトップクラスのヨットマンを輩出しているのだ。



この世界的な歴史ある大会を世界中のファンとともに楽しむため、3月13日(土)にロッド・スチュワートが出演するオープニングイベント「Rock the Dock」が開催されることになった。



ロッド・スチュワートはロンドンから、パフォーマンスを全世界に向けて配信する。彼の大ヒット曲である「セイリング」を出場選手、観客のみならず、現地での応援・観戦が叶わないファンに届け、全世界を絆で結ぶイベントだ。ロッド・スチュワートの2人の子どもがニュージーランド人でもあり、ニュージーランドとは強い繋がりがある。ニュージーランドでは北島から南島まで全国にファンゾーンが設けられ、新聞に「セイリング」の歌詞が紹介されるなど、ロッド・スチュワートとともに「セイリング」を歌い、世界とつながり、アメリカズカップを応援する機運が高まっている。



「ニュージーランドは、第36回アメリカズカップを主催し、エミレーツ・チームニュージーランド、および競技に参加するチームをサポートできることを大変誇りに思います。アオテアロア(マオリ語:ニュージーランド)は皆様を温かくお迎えし、マナアキタンガ(マオリ語:ホスピタリティーや思いやり)を発揮し、この特別なイベントに参加くださる世界の皆様を応援します。私たちは再び海外からのお客様をお迎えできる日を楽しみにしています。」とニュージーランド政府観光局 チーフ・エグゼクティブ代行、レネ・ド・モンチーは述べている。





国際ヨットレース 第36回 アメリカズカップ開催概要

■開催期間:2021年3月10日(水)~3月21日(日)

※休戦日、予備日含む。会期変更の可能性あり。

■試合時間:日本時間 12:00~ライブ配信開始(NZ時間、16:00~)

■出場チーム:ニュージーランド/エミレーツ・チームニュージーランド(ヨットクラブ:ロイヤル・ニュージーランド・ヨットスコードロン)

イタリア/ルナロッサ・プラダ・ピレリ・チーム(ヨットクラブ:チルコロ・デラ・ベラ・シシリア)

■日本での観戦方法:スポーツ・チャンネル「DAZN」でのライブ配信、アメリカズカップ公式ウェブサイトでのライブ配信

■主催:America's Cup Events Ltd (ACE)

■第36回アメリカズカップ オフィシャルサイト https://www.americascup.com/en/events (英語)



Rock the Dock 開催概要

第36回アメリカズカップ オープニングイベント

■開催日時:2021年3月13日(土) 10:30~11:30(日本時間) ※NZ時間 14:30~15:30

■開催場所:メイン会場:ニュージーランド オークランド アメリカズカップビレッジ

そのほか15カ所の全国のファンゾーン

https://www.newzealand.com/assets/Campaigns/Americas-Cup/Fan-Zone-Map.pdf

※ロッド・スチュワートはロンドンから映像で参加

■日本での視聴方法:ニュージーランド政府観光局公式ウェブサイト内特設ページ

https://www.newzealand.com/int/americas-cup/

■主催:ニュージーランド政府観光局

*状況により日時・会場・内容変更の可能性あり。