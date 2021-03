清春、有観客ライブ「残響」東名阪で開催

清春が、2021年5月より有観客ライブ「残響」を東名阪にて開催する。



今回のライブは、東京都内での会場はクラシックホールを含む着席ホール、名古屋と大阪は有観客+配信のハイブリッド公演となる。これに加えて、昨年5月から毎月ZAIKOから配信されているスタジオライブパフォーマンス「A NEW MY TERRITORY」の今年9月までのスケジュールも併せて発表された。チケット発売などの詳細は後日発表される。



<ライブ情報>



清春ライブ2021「残響」



=有観客・ハイブリッド公演=

2021年5月3日(月祝)紀尾井ホール

2021年6月13(日)イイノホール

2021年6月18(金)名古屋ダイアモンドホール ◎ハイブリッド

2021年7月11(日)渋谷区総合文化センター さくらホール

2021年7月16(金)ユニバース ◎ハイブリッド

2021年7月17(土)ユニバース ◎ハイブリッド

2021年8月14(土)イイノホール

2021年9月3日(金)HAKUJU HALL







ストリーミングスタジオライブ

「A NEW MY TERRITORY」



=公演スケジュール=

2021年3月19日(金)

2021年3月20日(土)

2021年4月23日(金)

2021年4月24日(土)

2021年5月19日(水)

2021年5月20日(木)

2021年6月11日(金)

2021年8月25日(水)

2021年8月26日(木)

2021年9月23日(木祝)

2021年9月24日(金)



清春official site:kiyoharu.tokyo/