Keishi Tanaka、豊岡市の朝焼けの中歌うMV「Fallin’ Down」公開

Keishi Tanakaが、2021年3月10日にリリースされた7インチアナログ盤『One Love (AVENUE Version) / Fallin Down』より、「Fallin Down」のMVをオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。



今回のMVは兵庫県豊岡市の自然の中でも撮影が行われ、朝焼けの絶景の中で歌うKeishiの歌がストレートに響いてくる作品に仕上がった。監督は北山大介(THREE IS A MAGIC NUMBER)が担当した。



また、MVの舞台となった兵庫県豊岡市にある国登録有形文化財「オーベルジュ豊岡1925」で開催される、Keishi Tanaka主催「AVENUE EXHIBITION」の開催期間中の3月20日に。トークイベントが新たに行われることが決定した。Keishi、FM802 DJ土井コマキ、豊岡在中の高校生によるトークセッションに加え、Keishiによるミニライブも予定している。





<イベント情報>



MIR豊岡 presents

「SPECIAL TALK SESSION in AVENUE EXHIBITION」



開催日:2021年3月20日(土)兵庫・豊岡Auberge Toyooka 1925

時間:START14:00

※入場無料

※展示は12:00から20:00までご覧いただけます

※Keishi Tanakaのミニライブも予定しています

TALK:Keishi Tanaka, 土井コマキ, 木下栞 (豊岡高校)



「MIR豊岡 × Re とゞ兵 Opening Days」

開催日:2021年3月20日(土)兵庫 とゞ兵

時間:Open 11:00 / Close 20:00

DJ : Keishi Tanaka / noshi / buri / and more

Food & Shops : KARA mirrorwork / Mt.chills / Bez curry / El purpu / todo bien coffee / AMAZONCLUB / and more

※入場無料

※3月10日リリースの7インチアナログ盤『One Love (AVENUE Version) / Fallin Down』視聴会、DJ出演、Food出店などを予定



Official Site:http://keishitanaka.com/