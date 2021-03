和月伸宏原作による実写映画「るろうに剣心 最終章 The Final」の本予告映像が公開された。

映像は町が何者かに襲撃されていく場面からスタート。そんな中、佐藤健演じる剣心の前に新田真剣佑演じる雪代縁が現れる。襲撃の首謀者を知った剣心は、大切な仲間たちにこれま で語ることのなかった過去について打ち明ける。そして「さぁ、人誅の時間だ」という縁の言葉とともに始まった町への総攻撃が始まり……。なお映像には「るろうに剣心」シリーズすべての主題歌を担当してきたONE OK ROCKによる新曲「Renegades」が使用されている。ボーカルのTakaは「ONE OK ROCKは映画『るろうに剣心』と共に歩んで来ました。そして、今回も全力で主題歌を書き下ろさせていただきました。この映画が日本の映画界に生き続けると同時に、我々ONE OK ROCKも更なる進化を目指して突き進んでいきたいと思います。主題歌“Renegades”と共に、『るろうに剣心 最終章 The Final』を、どうぞお楽しみください!」とコメントを寄せた。

さらに「るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning」の公開を記念して、オンラインイベント「るろうに剣心 GLOBAL FAN SESSION」が3月24日夜にYouTube、Twitter、Instagram、LINEの各プラットフォームでライブ配信されることが決定した。イベントには佐藤、真剣佑のほか、神谷薫役の武井咲、相楽左之助役の青木崇高、巻町操役の土屋太鳳、雪代巴役の有村架純、桂小五郎役の高橋一生、斎藤一役の江口洋介、大友啓史監督が出演。抽選で50人がZOOMでイベントへ招待される。応募方法の詳細が映画の公式サイトで確認を。

原作最後のエピソードとなる「人誅篇」を題材に、縁との戦いを描いた「るろうに剣心 最終章 The Final」は4月23日ロードショー。また原作で剣心が過去を語る形で物語が進む「追憶篇」をベースに、十字傷の謎に迫る「るろうに剣心 最終章 The Beginning」が6月4日に公開される。

映画「るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning」

「るろうに剣心 最終章 The Final」:2021年4月23日(金)全国ロードショー

「るろうに剣心 最終章 The Beginning」:2021年6月4日(金)全国ロードショー

(c)和月伸宏/集英社 (c)2020 映画「るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning」製作委員会