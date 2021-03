the GazettE、3年振り新曲「BLINDING HOPE」配信＆10枚目新アルバム情報公開

the GazettEが、バンド結成19周年となる2021年3月10日に新曲「BLINDING HOPE」をストリーミングとダウンロードで全世界リリースした。



これまで、3月10日のリリースに標準を合わせるように3月5日から9日まで、メンバーをフィーチャーした「BLINDING HOPE」のティザー映像をSNSで公開していた。2021年という時代を共に生きる国内外のthe GazettEファンに向け、バンドからのメッセージが込められた楽曲となっている。また、本作MVも同時公開された。



さらに、2021年5月26日には通算10枚目となるニューアルバム『MASS』をリリースする。the GazettEのフルアルバムのリリースは3年振り。アルバムは4種類の仕様で発売され、収録曲を紹介したアルバム・トレーラー映像も同時公開された。









<リリース情報>



THE GAZETTE

「BLINDING HOPE」



配信日:2021年3月10日(水)

ストリーミング&ダウンロード:

https://smr.lnk.to/BLINDING_HOPE_





THE GAZETTE

NEW ALBUM『MASS』



【LIMITED EDITION BOX A (完全生産限定)】

CD+Blu-ray+特製アートブックを同梱した豪華BOX仕様

価格:10500円(税込)

品番:SRCL-11770~11772

[CD収録内容] 全11曲

[Blu-ray収録内容] ”BLINDING HOPE”MUSIC VIDEO+Making of ”BLINDING HOPE” MUSIC VIDEO

【LIMITED EDITION BOX B (完全生産限定)】

CD+DVD+特製アートブックを同梱した豪華BOX仕様

価格:10500円(税込)

品番:SRCL-11773~11775

[CD収録内容] 全11曲

[DVD収録内容] ”BLINDING HOPE”MUSIC VIDEO+Making of ”BLINDING HOPE” MUSIC VIDEO

【初回生産限定盤】

CD+DVD 2枚組仕様

価格:4600円(税込)

品番:SRCL-11776~11777

[CD収録内容] 全11曲

[DVD収録内容] ”BLINDING HOPE”MUSIC VIDEO+Making of ”BLINDING HOPE” MUSIC VIDEO

【通常盤】

CD only

価格:3300円(税込)

品番:SRCL-11778

[CD収録内容] 全11曲



the GazettE official HP:https://the-gazette.com/