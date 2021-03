昨日3月8日、スペースシャワーTVが主催するアワード「SPACE SHOWER TV SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2021」の授賞式が東京・Zepp Hanedaにて行われた。

「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS」は、スペースシャワーTV独自の視点で1年間の音楽シーンを総括し、さまざまな音楽コンテンツで功績をあげたアーティストとクリエイターへの感謝と敬意を込めて表彰するアワード。今年はいとうせいこう、ハマ・オカモト、emmaの司会のもと、全27部門の各賞が発表された。

2020年を代表する最優秀アーティスト賞「ARTIST OF THE YEAR」はOfficial髭男dismが受賞。彼らは最もポップシーンで活躍したアーティストに授与される「BEST POP ARTIST」も併せて受賞した。最も優れたミュージックビデオに授与される「VIDEO OF THE YEAR」、最も優れたアルバムに授与される「ALBUM OF THE YEAR」は米津玄師が受賞。最も優れた楽曲に授与される賞「SONG OF THE YEAR」にはYOASOBI「夜に駆ける」が、一般投票で選出される優秀アーティスト賞「PEOPLE'S CHOICE」にはBTSが選ばれた。

授賞式にはヒゲダンのほか、各賞を受賞した藤井風、あいみょん、TRIPLE AXE、高橋優、THE ORAL CIGARETTES、マカロニえんぴつ、Creepy Nuts、スチャダラパー、MAN WITH A MISSIONといったアーティストが登壇。YOASOBIや米津玄師、BTS、King GnuらもVTRを通じて喜びのメッセージを届けた。

なお3月21日(日)には受賞者のうちCreepy Nuts、高橋優、マカロニえんぴつ、MAN WITH A MISSIONが出演する配信ライブイベント「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2021 AFTER LIVE SHOW」が行われる。視聴チケットは現在販売中。

「SPACE SHOWER TV 30TH ANNIVERSARY SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2021」受賞一覧

ARTIST OF THE YEAR

Official髭男dism

VIDEO OF THE YEAR

米津玄師「感電」(監督:奥山由之)

ALBUM OF THE YEAR

米津玄師「STRAY SHEEP」

SONG OF THE YEAR

YOASOBI「夜に駆ける」

PEOPLE'S CHOICE

BTS

BEST BREAKTHROUGH ARTIST

藤井風

BEST SOLO ARTIST

あいみょん

BEST GROUP ARTIST

MAN WITH A MISSION

BEST POP ARTIST

Official髭男dism

BEST ROCK ARTIST

King Gnu

BEST PUNK/LOUD ROCK ARTIST

TRIPLE AXE

BEST ALTERNATIVE ARTIST

ROTH BART BARON

BEST HIP HOP ARTIST

Creepy Nuts

BEST GROOVE ARTIST

TENDRE

BEST INTERNATIONAL ARTIST

BTS

BEST COLLABORATION ARTIST

菅田将暉

BEST RESPECT ARTIST

スチャダラパー

BEST NEW VISION

星野源

BEST HOPE ARTIST

マカロニえんぴつ

BEST MUSIC FRIENDS

高橋優

BEST MOVIE SONG

LiSA「炎」

BEST CONCEPTUAL LIVE

THE ORAL CIGARETTES

BEST LIVE STREAMING

PUNPEE

BEST CREATIVE TEAM

PERIMETRON

BEST CONCEPTUAL VIDEO

藤井風「青春病」(監督:山田智和)

BEST CG/ANIMATION VIDEO

chelmico「Easy Breezy」(監督:田向潤)

BEST VIDEO DIRECTOR

新保拓人

SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2021 AFTER LIVE SHOW

配信日時:2021年3月21日(日)19:00~

チケット販売URL:https://up.auone.jp/articles/id/83148

<出演者>

Creepy Nuts / 高橋優 / マカロニえんぴつ / MAN WITH A MISSION