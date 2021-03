[Alexandros]川上洋平「最高のライブに」10th ANNIVERSARY LIVEいよいよ開催！

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。延期となっていたベストアルバムの発売や、ドラム・庄村聡泰の勇退公演を兼ねた10周年記念ライブについて意気込みを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」3月5日(金)放送分)川上:早いもので、3月に突入しましたね。我々[Alexandros]にとっても、3月というのはイベントが目白押しでございます!17日(水)はベストアルバム『Where's My History?』がようやくリリースとなります。延期が続いて1年以上お待たせしましたね。そしてその日の夜は、(出演中の)ドラマ『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』の最終回ですね。さらに、その週末20日(土)、21日(日)には、幕張メッセでのライブ(『[Alexandros] 10th ANNIVERSARY LIVE at 国立代々木競技場 第一体育館"Where's My Yoyogi?"』)を開催いたします! 11周年になってしまいましたけどね……(笑)。ベストアルバムを記念したライブとなります。そして、この日に我らが庄村聡泰くんが勇退します。サトヤスくんがどういうふうに参戦するのか、そしてどうやって去って行くのか……寂しくもありますが、門出にもなるのかなと思っています。これからサトヤスくんが新しい道を歩む上でね、華々しく、追いコンみたいな意味も込めている日なのでね。これまでサトヤスくんを好きでいてくださった方に、これからも応援してもらえるようなパーティーにしたいと思っています。まさにいま、絶賛リハーサル中でございます! 演出も含めて、いままでのライブとはちょっと違ったモノになるのかなと思います。“座りながらなのか”とか、“声出せないのか”とか、ちょっと心配してる方が多いかもしれませんが、“いろんな楽しみ方があるんだ”と思わせる自信があります! 最高のライブになると思いますので、是非楽しんでもらえたらなと思っております!!ベストアルバム、ライブの詳細は、オフィシャルサイト(https://alexandros.jp/)をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/