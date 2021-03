ラション・トーマス×MAPPA×ネトフリ『Yasuke』4/29配信！

世界最大級のオンラインエンターテインメントサービスを提供するNetflixでは、Netflixオリジナルアニメシリーズ『Yasuke -ヤスケ-』(6話)を、2021年4月29日(木)より全世界独占配信する。



『Yasuke -ヤスケ-』は、ラション・トーマスによって生み出された6話からなるアニメシリーズ。戦国時代を舞台に描かれる、アフリカ人で初の武士となった最強の浪人・ヤスケが主人公のファンタジー時代劇だ。一度は隠居の身となった浪人ヤスケが、謎の力を持つ少女を闇の力から守るため、再び刀を手に取り立ち向かう。



本作のために世界中から最高のクリエイターたちが集結。原案、プロデュースそして監督を務めるのはラション・トーマス、彼にとって前作『キャノン・バスターズ』に続き2作品目のNetflixオリジナルアニメシリーズとなる。アニメーション制作を『ドロヘドロ』、『進撃の巨人 The Final Season』や『呪術廻戦』など国内外を問わず高い評価を得ているMAPPAが担当し、キャラクターデザインを小池健(『LUPIN the Third -峰不二子という女- 』)が手がける。

数々の賞を受賞した俳優のラキース・スタンフィールドがヤスケを演じ、グラミー賞にノミネーションされた経歴を持つフライング・ロータスが音楽で参加。素晴らしいスタッフたちが結集し、アフリカ人初の侍となった主人公の物語が再構築され、完全新作として全世界190カ国へ届けられる。



この度、本作の全世界配信初日が、4月29日(木)に決定し、ラション・トーマス監督のコメントとともに場面写真を初解禁!

本作の配信をお楽しみに!



◆ラション・トーマス(原案・プロデュース・監督)コメント

このプロジェクトにはある種のセレンディピティがあります。あるアフリカ系アメリカ人の男性が日本へ移住し、日本アニメ界における天才たちと生活し仕事をしている。そんな彼が作っているのは、日本へ行きエリートの日本人侍の中で暮らし戦士になった、あるアフリカ人の物語なのです。

MAPPA、(音楽の)フライング・ロータス、(主演の)ラキース・スタンフィールド、そのほか才能あるチームと一緒にこのアドベンチャーシリーズを作ることに、心の底から運命を感じています。



ヤスケは日本の歴史の中で魅力的で神秘的な人物であり、何十年にもわたり今日のメディアでも関心を集めています。私は十数年前に初めて、日本の歴史上にヤスケという人物がいたことを知りました。来栖良夫の児童書『くろ助』には、私の好奇心をくすぐるイラストが掲載されていました。くろ助が架空の人物ではなく、実在の人物であることを学び、冒険物語に最高のキャラクターだとさらに興奮しました。



昔からのファンの方はもちろん、初めての方にも、歴史上の人物の姿を再構築した作品を楽しんでいただけることを楽しみにしています。



