今年は「すみっコぐらし」のアニマルパーク♪ POP-UP SHOPにGO

サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」のコレクションPOP-UP SHOPが、2021年3月20日(土)より期間限定で開催されることが発表された。



「てのりぬいぐるみ」や「シーンぬいぐるみ」などを自由に組み合わせてすみっコぐらしの世界観を楽しめる「すみっコぐらしコレクション」。

そんな「すみコレ」をたくさん揃えた「すみっコぐらしコレクションPOP-UP SHOP」が、今年も期間限定でオープンする。

今年のテーマは「すみっコアニマルパーク」。さまざまな動物たちの姿に変身した「すみっコ」たちの限定商品がラインナップされている。



ノベルティとして、すみっコぐらし商品を1000円(税込)以上お買い上げの方に、おひとり様1会計につき1点、オリジナルステッカーが先着でプレゼントされる。



ステッカーは各柄期間限定配布となっており、柄はお選びいただけないのでご注意を。



「すみっコぐらしコレクションPOP-UP SHOP」でしかGETできないおもしろ可愛い限定商品をこの機会にぜひお手にとってみてはいかがだろうか。



(C)2021 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.