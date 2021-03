日本オリジナル企画展『PIXAR! PIXAR! PIXAR!』開催

2021年4月8日(木)より、日本オリジナルイベント『PIXAR! PIXAR! PIXAR!』が西武池袋本店にて初開催となる。



本展は、展示を楽しみながら買い物ができる、今までにない体験ができるイベント。日本初公開の展示や、約200点のオリジナルグッズが勢揃いする。



生き生きとしたおもちゃの活躍を描いた『トイ・ストーリー』や、クローゼットの中のモンスターの物語『モンスターズ・インク』 など、世界中から愛されるCGアニメーションを生み出し続けるピクサー・アニメーション・スタジオ。

ピクサー・アニメーション・スタジオ、ウォルト・ディズニー・ジャパンの協力のもと開催となる本イベントには、未公開のコンセプトアートやスタジオ社屋のヒミツ、ピクサー作品に隠された遊び心(イースターエッグ)、スタジオで働く日本人クリエイターへの特別インタビューなど、日本オリジナル企画イベントならではの楽しみが盛りだくさんとなっている。



また、おなじみのキャラクターはもちろん、今まで商品化されたことのなかったアートワークを使用した約200種類のイベントオリジナルグッズも登場。

そして本展のためピクサー・アニメーション・スタジオが描きおろしたオリジナルアートを使用したグッズも登場するほか、会場では、本アートのメイキング映像を特別公開! アートが描かれる軌跡をぜひ目にしてほしい。



本イベントは2021年4月8日(木)〜19日(月)の西武池袋本店での開催を皮切りに、日本各地で開催。あなたのお気に入りのピクサーを見つけよう!



