ヴァン クリーフ＆アーペル 期間限定エキシビション“LIGHT OF FLOWERS ハナの光”を開催

2021年、ヴァン クリーフ&アーペルは一年を通して、1906年の創業時からメゾンが大切に守ってきた花のテーマにオマージュを捧げる。そのひとつのチャプターとして 2021年4月22日(木)より5月9日(日)までの間、代官山 T-SITE GARDEN GALLERY にて期間限定エキシビション”LIGHT OF FLOWERS ハナの光”を開催する。



華道家 片桐功敦氏がヴァン クリーフ&アーペルのジュエリーにインスピレーションを受け、花々で彩られた魅惑的でファンタジー溢れる世界を創り出す。清らかで慎ましい「花」の、生を謳歌するその圧倒的な存在に焦点をあてる。



エキシビションではメゾンの繊細で可憐なジュエリーの花々が日本の情趣と溶け合い、新たに詩的な姿を現する。華やかで気品あふれるシャクヤク、爽やかな満開の花を咲かせるローズ ド ノエル、そよかぜに揺れるコスモスなど、ゴールドやダイヤモンドなどを用いて「花」の一瞬をとらえたジュエリー。水辺にたたずみ、その儚くも美しい人生を謳歌しているかのように生命力に満ち溢れた小さな花々と重なり合い、ノーブルな光の空間を生み出す。



メゾンのジュエリーは、柔らかい花びらの感触や花が表現するふとした一瞬の表情を捉えるなど、デザイン性を追求するだけではなく、花の細部を丁寧に観察していることへの証である、と華道家の片桐功敦(かたぎり あつのぶ)氏は語る。「自然の世界に何気なく存在する小さい花、そのささやかな存在に焦点をあて、永遠のものへと昇華しているメゾンのジュエリーやそれを作るマンドール(メゾン専属の職人)の花への敬意に共感を覚えました。自然への尊敬の理念を共有しているメゾンとの対話を通して今回のエキシビションを作り上げていくことを楽しみにしています」と片桐氏は話す。



今回のエキシビションではさまざまな花にまつわるワークショップやトークイベントも充実している。「In bloom~草花を纏う~」をテーマにしたお子様対象のワークショップでは、参加者が片桐氏と共に様々な植物を観察し、直接手にとり、それを身に纏うことで、花とひとつになる瞬間を楽しむことができる。



オンライントークイベントでは片桐氏や現代美術家の須田悦弘氏、イラストレーターの黒田潔氏を迎え「My Vision of Flowers(私にとってのハナ)」について内容を展開。現代を生きるクリエイターたちが各々にとっての「花」の存在意義を語り、明るい未来を映し出すような前向きで美しいその圧倒的な存在に焦点をあてる。



またエキシビションに先んじて3月20日(土・祝)から 5月9日(日)までヴァン クリーフ&アーペル銀座本店では、片桐氏が花にあふれるウィンドウディスプレイをデザインする。ヴァン クリーフ&アーペルのジュエリーにインスピレーションを受けた片桐氏が、金属造形作家 鈴木祥太氏の手を借りて「ハナの光」の世界をウィンドウに創り出す。





期間限定エキシビション ”LIGHT OF FLOWERS ハナの光”

日時: 2021年4月22日(木)~5月9日(日)(一般公開、入場無料)

11:00~20:00 (4月26日(月)、27日(火)、28日(水)のみ 19:00 閉場)

場所: 代官山 T-SITE GARDEN GALLERY



オンライントークイベント ”My Vision of Flowers”

日時: 2021年4月26日(月)片桐功敦氏、27日(火)須田悦弘氏、28日(水)黒田潔氏

各日 20:00~21:00

参加費:1,500円



ワークショップ ”In bloom~草花を纏う”

日時: 2021 年 4 月 25 日(日)、5 月 5 日(水・祝日)

各日 11:00~/12:00~/14:00~/15:00~(各セッション 1時間)

場所: 代官山 T-SITE GARDEN GALLERY 横

対象: 3 歳~小学生までのお子様



定員: 5組/1回 (ワークショップはお子様対象のセッションです。保護者の方にはお子様のサポートをしていただきます)



すべてのイベントは、ヴァン クリーフ&アーペル LINE アカウント(@vancleefarpels)から、事前にお申込みを承ります。



※新型コロナウィルス感染症対策のため、エキシビション会場ではご入場の際に人数制限を設けさせていただきます。また、状況により会期や日時を変更する場合がございます。