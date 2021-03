TWICE新体感ライブ『TWICE in Wonderland』開催、急遽作品リリース発表

TWICEが、2021年3月6日19時よりNTTdocomo新体感ライブCONNECT Special Live『TWICE in Wonderland』を生配信した。



本ライブは、リアルな世界でつながり合うためにAR(拡張現実)、MR(複合現実)などの最新技術XRを駆使して、配信ライブを ”⾒るもの” から ”体験するもの” へ昇華させたもの。今回は、TWICEからのスペシャルなパフォーマンスを披露、日本でリリースした楽曲から韓国でリリースした大ヒット楽曲まで、日本のライブ公演としては約1年ぶりとなるステージを届けた。ここではオフィシャルレポートを掲載する。



TWICEがTWICEを待つみんなとまたリアルな世界でつながり合うために、奪われたみんなの「Imagination」を取り戻すためにワンダーランドへ旅するという今回のライブのコンセプト。ライブは世界中を元気にできるようにという思いを込めて昨年リリースした大人気曲「Fanfare」からスタート! 楽曲のエネルギッシュさと9人の久しぶりのライブへの期待が合わさり、キラキラと輝くパフォーマンスに。初披露となる韓国の大ヒット曲の日本語バージョンも含め、続々と曲がパフォーマンスされた。







「One in a Million! こんばんは!TWICEです。」とお決まりの挨拶。



サナ「みなさん今日は、 NTTdocomo 新体感ライブ CONNECT Special Live 『TWICE in Wonderland』を見てくださり、ありがとうございます!」

モモ「なかなか、みなさんと直接会えませんが、久しぶりにONCEと一緒に楽しめる機会を作ることが出来て、本当に嬉しいです!!」

と、久しぶりのファンに喜んでもらえる機会に、メンバー全員心から喜んでいる。



モモ「みなさんが参加してくれることで、このワンダーランドは完成します!このワンダーランドの世界で今日は一緒に楽しみましょう!」

サナ「マルチアングル機能もありますので、普段のライブでは見られない映像も是非チェックしてみてくださいね。」

と、まさに”体験するもの”としての次世代のオンラインライブとなっている他、様々な機能でファンが楽しめるコンテンツ盛沢山となっている。



ミナ「『TWICE in Wonderland』でしか見ることの出来ない何かが起こります!詳しいことはライブ中でご説明しますね」



時空を超えた特別な物語を演出し、従来のオンラインライブの枠を超えた臨場感の高い体験とともにライブはどんどん展開。新体感ライブ CONNECTの「TIG(ティグ)」機能を使い、ライブ中に披露する楽曲をファンに選んでもらうコンテンツが公開された。







さらに「TT -Japanese ver.-」ではファンとダンスのコラボレーションが実現。「TT -Japanese ver.-」ダンス動画をONCE JAPAN会員(TWICEのファンクラブ会員)から事前に募集。応募してくれたファンの皆様の映像がTWICEと同じ画面上に現れる様子は、まさに圧巻だった。ダンスナンバーが続き、日本のライブでは初となる「I CANT STOP ME」や「BETTER」を披露! クールでアグレシッブなTWICEのパフォーマンスも披露し様々な表情を魅せる。



早くもライブは終盤を迎え、サナは「私たちはこのWonderlandの世界から、現実に戻りたいと思います。リアルコンサートができるその日を楽しみにしています」と、次会える希望をファンに伝えライブが終了。



しかし突如、終了したはずの画面にはナヨンの姿が! 何かファンに秘密のネタを言おうとしている映像だが、大事な部分で他のメンバーの声に邪魔される。最後、振り切った瞬間VTRが切り替わり、「TWICE JAPAN 8th SINGLE」の文字とともに、TWICE JAPAN 8th SINGLE『Kura Kura』(読み:クラクラ)を5月12日にリリースすることを発表した。







「Kura Kura」は、TWICEのプロデューサーJ.Y. Parkが作詞を担当。「君」に出会った瞬間、魔法にかけられ二人だけの世界に吸い込まれたかのように、「君」の魅力にクラクラするほど恋に落ちる。「君」しか見えなくなり、全身で夢中になる姿を歌った一曲として、想像の中での恋が少しずつ現実的な恋に変わっていく姿を表現した。TWICEの日本の作品としては今までにない「愛」の形を歌い、益々成長しているリアルな彼女たちの姿が魅せられる楽曲になっている。



2021年は新体感ライブ CONNECTを皮切りに、コロナ禍で活動ができなかった時間を学びの時間と変えた彼女たちの新しい表現を存分に魅せる一年となる。新体感ライブ CONNECTは3月28日(日)23:59まで見逃し視聴可能。





<ライブ情報>



TWICE

NTTdocomo 新体感ライブ CONNECT Special Live『TWICE in Wonderland』



2021年3月28日(日)23:59まで見逃し視聴可

詳細:https://www.twicejapan.com/news/detail/725



<リリース情報>



TWICE

JAPAN 8thシングル『Kura Kura』



発売日:2021年5月12日(水)

初回限定盤A 【CD+DVD】:1818円(税込)

DVD:「Kura Kura」Music Video Making Movie

Jacket Shooting Making Movie

※ 歌詞ブックレット 24p

※ トレーディングカード1枚ランダム封入(全10種)



初回限定盤B:1727円(税込)

※トレーディングカード1枚ランダム封入(全10種)

※オリジナル・フォトステッカーシート2枚ランダム封入(全3種)



通常盤:1182円(税込)

※トレーディングカード1枚ランダム封入(全10種)

※初回プレスのみ



ONCE JAPAN限定盤:1364円(税込)

※3×3折りポスター封入

※トレーディングカード2枚ランダム封入(全10種)

※特典応募シリアルコード2枚封入

※ONCE JAPAN限定盤はTWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員の方が購入できる会員限定商品です。

※本商品は数量限定となりますので、上限に達し次第受付を終了します。



=CD収録曲 (4形態共通)=

1. Kura Kura

2. Strawberry Moon

3. Kura Kura (Instrumental)

4. Strawberry Moon (Instrumental)