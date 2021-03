「母親の言葉でモチベーションを削られて…」大学試験を直前に控えた受験生の“悩み”

いよいよ受験シーズン到来。10代のためのラジオのなかの学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では、毎週金曜日に受験生と電話をつなぎ、その意気込みや悩みを聞くコーナー「応援部 宣言メイト supported by カロリーメイト」をお届けしています。3月5日(金)の放送では、パーソナリティで応援部顧問のこもり教頭とさかた校長が、「母親が、私が行きたい大学と違うところを勧めてきて迷っている」という受験生にエールを送りました。このコーナーでは、頑張っている受験生を応援すべく、受験にまつわる宣言「宣言メイト」を募集しています。“夢に一歩近づくために、絶対にあの大学に合格します!”……そんな生徒の志望校への想いに、さかた校長とこもり教頭が直接話を聞き、受験生の後押しとなるように、精一杯、背中を押していきます。【リスナーの悩み:母親の言葉を気にせず、しっかり自分の意思を最後まで貫いて、第一志望の大学に合格します!】(岐阜県 18歳 女性)こもり教頭:“母親の言葉を気にせず、自分の意思を……”っていうことは、(お母さんの勧める大学とは)違う大学にチャレンジしてるの?リスナー:今、これから中期試験で受ける大学の勉強をしていて、私はそこの大学に一番行きたいんですけど、(家からの)距離が遠くて1人暮らしをしなきゃいけないんです。ただ母親的には、1人暮らしをするにしても“なるべく近いところでして欲しい“と思っているみたいで。なので、前期の大学は母親の意見をちょっと取り入れてなるべく近いところにしたんですけど、でもやっぱり大学で自分のやりたいことを考えると、中期に受ける大学に行きたいです。こもり教頭:なるほど。その前期に受けた大学はもう(合否は)決まっているの?リスナー:中期試験の翌日に合格発表があります。こもり教頭:あー。だから中期試験も受ける意味としてはあるんだね。リスナー:はい。こもり教頭:テストはいつ?リスナー:3月8日(月)です。さかた校長:わー! もう迫ってるね!こもり教頭:でもお母さんは、前期の大学に合格したら、そっちに“行ってほしい”っていう想いのほうが強いんだ。リスナー:そうですね。母親は「現実的な状況とかをよく見て考えて」って言ってくれるんですけど。高校受験のときも、本当は隣の市の進学校に行きたかったんです。ただ、今通っている高校が(家から)一番近い高校なんですけど、そこでも行くのに1時間以上かかっていたので、母親が「(もし、隣の市の高校を選んで)“下宿をして……”って考えると」っていう感じで、結局、母親が決めて行くことになった感じです。こもり教頭:だから、今でも“近くにいて欲しい”という想いが強いんだね。中期のほうの大学に絶対に行きたい理由は何なの?リスナー:もともと小さい頃から宮沢賢治先生が大好きで、大学でその研究をしたいなと考えていて。こもり教頭:おお! じゃあ文学的なことを学びたいってこと?リスナー:はい。中期の大学が文系に特化した大学で、いらっしゃる教授の数とか、本当に専門的なことを学べるところなので……やっぱり中期の大学に行きたいなと思っています。こもり教頭:8日(月)にチャレンジはするわけでしょ? 自分のなかで、お母さんの言葉で揺れちゃう瞬間とかはあるの?リスナー:モチベーションを削られて……(母親の)言葉がキツいんですよ。“前期の大学が受かったら、もうそこでいいじゃん”とか。私も過去にイジメられたりして、周りの人の言動に敏感に反応しちゃったり傷つきやすくなっているので、あまり家族にそういうことは言って欲しくないんですけど……それも、なかなか直接伝えられずにいます。こもり教頭:勉強中にそういうことを言われると“もう勉強はいいか……”みたいな感じになっちゃう?リスナー:そうですね。こもり教頭:でも“第一志望にチャレンジしたい!”っていう宣言をしたいんだね。リスナー:はい!そんなリスナーのために、さかた校長とこもり教頭がカロリーメイトにメッセージを書くぞ!さかた校長:きみが選んだ選択を俺たちはずっと肯定したい。きみは、お母さんの言葉だったり、いろんな言葉で悩むかもしれないけど、最後の最後の選択は絶対に自分で決めて欲しいのよ。っていうのも、自分で選んだ道を歩むうえで何か悲しいことや苦しいことがあったときに、人のせいにして欲しくないわけ。だから、いろんな選択があるとしても最後は絶対に自分で決めて欲しい!そのためにも選択肢を増やさないといけない。ほかにも(試験を)受けるかもしれないけど、できるなら頑張って全部合格して、選択肢を増やしたうえで、そのなかからきみが“ここだ!”と思うところに決めて、貫いていって欲しい。だから、中期試験を絶対に頑張って欲しいと思う!こもり教頭:きみの周りにいる人に、自分が“100%やっている”っていうのを伝えるには、120%をやってやっと周りに伝わる。だから、勝負できる武器を全部揃えて欲しいわけ。その勝負の後にも、まだまだ勝負は続くから。0から100の勝負じゃなくて“マイナス“からスタートをして欲しい。それで、きみが120%にたどり着いたときには、きっと周りの人に100%なきみを見せることができると思う! なので“満足できる自分で勝負して欲しい”という想いを込めて書かせてもらいました!リスナー:ありがとうございます!* * *こもり教頭:最後に今の気持ちでも宣言でもいい。聞かせてもらってもいい?リスナー:はい。やっぱり自分の人生だから、自分で決めた道を進んでいきたいので、自分の行きたいところに進めるように頑張ります!校長、教頭からエールを希望する受験生は、番組特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/2020/jyuken/#sengen)のメールフォームから応募してください。毎月5名に“SCHOOL OF LOCK! スペシャルBOX”に入ったカロリーメイトと、校長・教頭の音声メッセージ付きチェキをプレゼントいたします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/